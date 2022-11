Załamanie niemieckiego rynku pracy. Rząd otwiera drzwi dla wykwalifikowanych imigrantów

Tomasz Lejman Świat

Niemiecka koalicja rządząca porozumiała się w sprawie kluczowych punktów nowej ustawy o imigracji zarobkowej dla wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z planami przyjętymi w południe przez gabinet federalny Niemcy chcą przyciągnąć do kraju więcej pracowników z zagranicy i w tym celu uprościć zasady wjazdu i uznawania kwalifikacji zawodowych. To ma być przede wszystkim oferta skierowana do osób spoza Unii Europejskiej.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / Florian Gaertner / Getty Images