Zalało miasto leżące na dwóch kontynentach. Co najmniej dwie osoby nie żyją

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Najsilniejsze od dekad nawałnice spadły na turecki Stambuł. Opady były tak silne, że doprowadziły do powodzi błyskawicznych w wielu dystryktach miasta. Służby otrzymały tysiące zgłoszeń, miejscowe lotniska były sparaliżowane. Dwie osoby nie żyją - jedna z nich zginęła po wejściu w kałużę.

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Podtopienia w Stambule. Z prognoz wynika, że w czwartek w mieście również wystąpią niebezpieczne ulewy
Zalana dzielnica Sarıyer w Stambule w Turcji. Podczas tamtejszych nawałnic zginęły co najmniej dwie osobyHuseyin Cakmak / AnadoluAFP

Dwie osoby zginęły po tym jak w Stambuł uderzyły burze, które doprowadziły między innymi do powodzi błyskawicznych. Nie żyją co najmniej dwie osoby, ze względów bezpieczeństwa wiele szkół jest zamkniętych. W czwartek znowu może być groźnie.

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Od dekad tyle nie padało. Ulice Stambułu pod wodą

Największe tureckie miasto nawiedziły potężne ulewy, najsilniejsze od lat. W wielu częściach Stambułu suma opadów przekroczyła 240 litrów wody na metr kwadratowy. Takich sum nie notowano w mieście od 1985 roku - informuje serwis Hurriyet.

Padać zaczęło we wtorek, jednak z czasem zjawisko się nasiliło, zwłaszcza w rejonie cieśniny Bosfor, a także w północnych i centralnym rejonie europejskiej części miasta.

Ulice Stambułu zostały zalane w wielu miejscach. Łącznie tamtejsze służby otrzymały 6937 zgłoszeń o różnych zdarzeniach będących skutkiem załamania pogody. Woda wtargnęła między innymi do historycznego meczetu Sadabad.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wodę wdzierającą się między innymi do autobusów:

Nie obyło się bez tragedii - nie żyją dwie osoby.

Życie stracił 34-letni mężczyzna, który próbował przejść przez jezdnię podczas powodzi błyskawicznej w dystrykcie Sarıyer. W pewnym momencie stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik. Został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Drugą ofiarą jest 14-latek. Wdepnął on w kałużę w parku Çukurbostan w dystrykcie Balat. Przez wodę w kałuży popłynął prąd, który go poraził. Nastolatek również zmarł w szpitalu, wszczęto śledztwo mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

Burze sparaliżowały również pracę lotniska w Stambule - 43 samoloty, które miały na nim wylądować, przekierowano do innych portów w Turcji i za granicą.

Sytuacja w czwartek jeszcze nie wszędzie się uspokoiła i zagrożenie pogodowe się utrzymuje. Wiele szkół pozostaje zamkniętych.

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Jakub Wojciechowski

Pogoda się nie poprawi. Kolejne ulewy w czwartek

Według prognoz stambulskiego centrum do spraw katastrof AKOM w czwartek dalej ma intensywnie padać, zwłaszcza wokół Bosforu, a także w azjatyckiej części miasta. Do godz. 10:00 w niektórych miejscach może spaść kolejne 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego utrzyma się bardzo silny wiatr, dochodzący w porywach do 80 km/h.

Ze względów bezpieczeństwa w czwartek na cały dzień zawieszono zajęcia w szkołach w sześciu dystryktach. Uniwersytety w Stambule przeszły w tryb zdalny.

Wprowadzono wiele ograniczeń w ruchu na drogach. Zakazano między innymi poruszania się motocyklami i skuterami.

Źródło: Anadolu, CNN Turkiye, AKOM

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