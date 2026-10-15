Dwie osoby zginęły po tym jak w Stambuł uderzyły burze, które doprowadziły między innymi do powodzi błyskawicznych. Nie żyją co najmniej dwie osoby, ze względów bezpieczeństwa wiele szkół jest zamkniętych. W czwartek znowu może być groźnie.

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Od dekad tyle nie padało. Ulice Stambułu pod wodą

Największe tureckie miasto nawiedziły potężne ulewy, najsilniejsze od lat. W wielu częściach Stambułu suma opadów przekroczyła 240 litrów wody na metr kwadratowy. Takich sum nie notowano w mieście od 1985 roku - informuje serwis Hurriyet.

Padać zaczęło we wtorek, jednak z czasem zjawisko się nasiliło, zwłaszcza w rejonie cieśniny Bosfor, a także w północnych i centralnym rejonie europejskiej części miasta.

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Ulice Stambułu zostały zalane w wielu miejscach. Łącznie tamtejsze służby otrzymały 6937 zgłoszeń o różnych zdarzeniach będących skutkiem załamania pogody. Woda wtargnęła między innymi do historycznego meczetu Sadabad.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wodę wdzierającą się między innymi do autobusów:

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Nie obyło się bez tragedii - nie żyją dwie osoby.

Życie stracił 34-letni mężczyzna, który próbował przejść przez jezdnię podczas powodzi błyskawicznej w dystrykcie Sarıyer. W pewnym momencie stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik. Został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Drugą ofiarą jest 14-latek. Wdepnął on w kałużę w parku Çukurbostan w dystrykcie Balat. Przez wodę w kałuży popłynął prąd, który go poraził. Nastolatek również zmarł w szpitalu, wszczęto śledztwo mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

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Burze sparaliżowały również pracę lotniska w Stambule - 43 samoloty, które miały na nim wylądować, przekierowano do innych portów w Turcji i za granicą.

Sytuacja w czwartek jeszcze nie wszędzie się uspokoiła i zagrożenie pogodowe się utrzymuje. Wiele szkół pozostaje zamkniętych.

Pogoda się nie poprawi. Kolejne ulewy w czwartek

Według prognoz stambulskiego centrum do spraw katastrof AKOM w czwartek dalej ma intensywnie padać, zwłaszcza wokół Bosforu, a także w azjatyckiej części miasta. Do godz. 10:00 w niektórych miejscach może spaść kolejne 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego utrzyma się bardzo silny wiatr, dochodzący w porywach do 80 km/h.

Ze względów bezpieczeństwa w czwartek na cały dzień zawieszono zajęcia w szkołach w sześciu dystryktach. Uniwersytety w Stambule przeszły w tryb zdalny.

Wprowadzono wiele ograniczeń w ruchu na drogach. Zakazano między innymi poruszania się motocyklami i skuterami.

Źródło: Anadolu, CNN Turkiye, AKOM

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