W skrócie Kiriłł Dmitrijew po rozmowach z amerykańską delegacją w Davos stwierdził, że "coraz więcej osób rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska".

W Davos odbyło się także spotkanie ukraińskiej delegacji z przedstawicielami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii w sprawie bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

Rosja twierdzi, że dotychczas nie otrzymała dokumentów dotyczących planowanego zawieszenia broni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do spotkania przedstawiciela Władimira Putina z Amerykanami doszło w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Według źródeł agencji Reutera, rozmowa na temat porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą trwała około dwóch godzin.

Wysłannik Putina mówił o "konstruktywnym dialogu" z delegacją USA

- Dialog jest konstruktywny i coraz więcej ludzi rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska - stwierdził po spotkaniu Dmitrijew. W podobnym tonie wypowiedział się Steve Witkoff, mówiąc o "pozytywnym spotkaniu".

We wtorek w Davos doszło również do spotkania ukraińskiej delegacji z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

"Przed nami kolejne spotkania z partnerami na temat gwarancji bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i odbudowy Ukrainy" - napisał na Telegramie Rusłan Umierow, główny ukraiński negocjator i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym, jeśli gotowe do podpisania będą porozumienia z USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zawieszenie broni mało prawdopodobne

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekazał we wtorek, że Moskwa nie otrzymała jeszcze żadnych dokumentów po niedawnych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi i krajami europejskimi na temat zawieszenia broni w Ukrainie.

Dodał też, że Rosja najprawdopodobniej nie będzie w stanie zawrzeć żadnych porozumień z obecnymi przywódcami państw europejskich. Ukraina nie zgadza się na utratę części wschodnich terytoriów, niesatysfakcjonujące są też dla niej gwarancje bezpieczeństwa, które zaoferował Donald Trump.

Prezydent Zełenski przekazał, że obecny plan pokojowy dla Ukrainy przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA na 15 lat, a Ukraina stara się o gwarancje na okres do 50 lat.

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Fałszywe jest przekonanie, że Hołownia sobie pójdzie Polsat News