Mają ponad 80 lat i właśnie uciekły z domu spokojnej starości - mowa o trzech zakonnicach z Austrii, które wróciły do swojego dawnego klasztoru. Jak twierdzą, zostały oddane pod opiekę wbrew ich woli. - Całe życie byłam posłuszna, ale to było dla mnie za dużo - powiedziała jedna z sióstr.

Siostra Bernadette (88 lat), siostra Regina (86 lat) i siostra Rita (82 lata) to trzy ostatnie zakonnice klasztoru w Elsbethen, na obrzeżach Salzburga. Seniorki uciekły z domu spokojnej starości, w którym zostały umieszczone i wróciły do swojego dawnego domu.

Władze kościelne nie są zadowolone, ale zakonnice już tak - ocenia BBC News, które opisało historię sióstr.

- Cieszę się, że jestem w domu - powiedziała siostra Rita. - W domu opieki zawsze tęskniłam za domem. Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna, że wróciłam - dodała.

Zakonnice twierdzą, że zostały wyprowadzone z klasztoru wbrew ich woli w grudniu 2023 r.

- Nikt nas nie zapytał o zgodę - powiedziała siostra Bernadette. - Miałyśmy prawo zostać tu do końca życia, a ono zostało złamane - dodała.

    Austria: Trzy siostry zakonne uciekły z domu opieki do dawnego klasztoru

    Zakonnice spędziły większość swojego życia w Schloss Goldenstein, zamku, który od 1877 roku pełni funkcję klasztoru i prywatnej szkoły dla dziewcząt. Placówka, która w 2017 r. zaczęła przyjmować także chłopców, nadal działa.

    Siostra Bernadette sama uczęszczała do tej szkoły, przybywając tam jako nastolatka w 1948 roku. Jedną z jej koleżanek była popularna austriacka aktorka Romy Schneider.

    Siostra Regina przybyła do klasztoru w 1958 roku, a siostra Rita cztery lata później. Wszystkie trzy pracowały w szkole przez wiele lat jako nauczycielki. Siostra Regina była dyrektorką.

      Wraz z upływem lat malała liczba zajmujących klasztor zakonnic. W 2022 r. zmieniły się władze, a dwa lata później, w styczniu 2024 r. wspólnotę oficjalnie rozwiązano. Jednak wcześniej, w grudniu 2023 r. podjęto decyzję o przeniesieniu ostatnich zajmujących budynek sióstr do katolickiego domu opieki.

      Na początku września siostry Bernadette, Rita i Regina wróciły do dawnego domu, a pomogła im w tym grupa byłych uczniów.

      "To było dla mnie za dużo". Zaskakująca ucieczka zakonnic

      - Całe życie byłam posłuszna, ale to było dla mnie za dużo - powiedziała siostra Bernadette.

      Jak mówiła, wraz z towarzyszkami spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i wróciła do klasztoru. Zamki w ich dawnych celach zostały wymienione, więc wezwano ślusarza. W budynku nie było prądu ani wody.

        Decyzją sióstr oburzony jest miejscowy proboszcz Markus Grasl, który do rozwiązania wspólnoty nadzorował jej działalność. W oświadczeniu napisał, że powrót do klasztoru jest "zupełnie niezrozumiały" i stanowi "eskalację".

        "Pomieszczenia w klasztorze nie nadają się już do użytku i w żaden sposób nie spełniają wymogów właściwej opieki" - stwierdził kapłan. W jego ocenie dom opieki zapewnił siostrom "absolutnie niezbędną, profesjonalną i dobrą opiekę medyczną".

        Niezrażone sprzeciwem trzy siostry ponownie osiedlają się w swoim dawnym domu. Częściowo przywrócono im dostawy prądu i wody, zakonnice mają też zapasy żywości, zostały zbadane przez lekarzy, a klasztor regularnie odwiedzają goście, w tym także byli uczniowie.

        - Kiedy nas potrzebują, wystarczy, że do nas zadzwonią, a my na pewno będziemy - powiedziała jedna z byłych uczennic Sophie Tauscher.

        Zakonnice twierdzą, że są zdecydowane zostać w klasztorze. - Zanim umrę w tym domu starców, wolałabym pójść na łąkę i w ten sposób wejść do wieczności - powiedziała siostra Bernadette.

