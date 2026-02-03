Zakonnica w papieskiej komisji "spraw poufnych". Leon XIV zdecydował

Papież Leon XIV mianował siostrę Raffaellę Petrini członkiem Komisji do Spraw Poufnych, która decyduje o zachowaniu tajemnicy papieskiej w kwestiach finansowych i prawnych. To kolejne wyróżnienie zakonnicy. W ubiegłym roku siostra została przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, zajmując najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek w Stolicy Apostolskiej powierzono kobiecie.

Zakonnica w okularach i ciemnym welonie uśmiecha się, stojąc przy pulpicie i mówiąc do mikrofonu podczas wystąpienia w wieczornej scenerii. W tle rozświetlone lampy miejskie tworzą przyjemną atmosferę.
We wtorek Stolica Apostolska ogłosiła, że papieska Komisja do Spraw Poufnych powiększyła się o nowego członka.

Leon XIV mianował na to stanowisko siostrę Raffaellę Petrini. 

Komisja do Spraw Poufnych powstała w 2020 roku, a jej przewodniczącym został kardynał Kevin Farrell.

    Jest to organ, który decyduje o zastosowaniu tajemnicy papieskiej w sprawach prawnych i finansowych. Czuwa m.in. nad przejrzystością i kontrolą zamówień publicznych i własnych Stolicy Apostolskiej.

    Historyczna decyzja papieża. Zakonnica z wyjątkowym stanowiskiem

    Siostra Raffaella Petrini, członkini Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Eucharystii, urodziła się w Rzymie 15 stycznia 1969 roku.

    Ukończyła nauki polityczne na Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli oraz uzyskała doktorat na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. 

    Od 2022 roku pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Gubernatoratu.

    15 lutego 2025 roku papież Franciszek mianował ją Przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.

    1 marca zastąpiła także hiszpańskiego kardynała Fernando Vérgeza Alzagi i stanęła na czele Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Tym samym piastuje najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek powierzono kobiecie w Watykanie.

