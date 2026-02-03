W skrócie Papież Leon XIV mianował siostrę Raffaellę Petrini członkiem Komisji do Spraw Poufnych, która zajmuje się tajemnicą papieską w kwestiach finansowych i prawnych.

Siostra Raffaella Petrini pełni również funkcję Przewodniczącej Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, co jest najwyższym stanowiskiem powierzonym kobiecie w Watykanie.

Komisja do Spraw Poufnych czuwa nad przejrzystością i kontrolą zamówień publicznych oraz decyzjami dotyczącymi tajemnicy papieskiej.

We wtorek Stolica Apostolska ogłosiła, że papieska Komisja do Spraw Poufnych powiększyła się o nowego członka.

Leon XIV mianował na to stanowisko siostrę Raffaellę Petrini.

Komisja do Spraw Poufnych powstała w 2020 roku, a jej przewodniczącym został kardynał Kevin Farrell.

Jest to organ, który decyduje o zastosowaniu tajemnicy papieskiej w sprawach prawnych i finansowych. Czuwa m.in. nad przejrzystością i kontrolą zamówień publicznych i własnych Stolicy Apostolskiej.

Historyczna decyzja papieża. Zakonnica z wyjątkowym stanowiskiem

Siostra Raffaella Petrini, członkini Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Eucharystii, urodziła się w Rzymie 15 stycznia 1969 roku.

Ukończyła nauki polityczne na Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli oraz uzyskała doktorat na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Od 2022 roku pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Gubernatoratu.

15 lutego 2025 roku papież Franciszek mianował ją Przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.

1 marca zastąpiła także hiszpańskiego kardynała Fernando Vérgeza Alzagi i stanęła na czele Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Tym samym piastuje najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek powierzono kobiecie w Watykanie.

