Zakonnica w papieskiej komisji "spraw poufnych". Leon XIV zdecydował
Papież Leon XIV mianował siostrę Raffaellę Petrini członkiem Komisji do Spraw Poufnych, która decyduje o zachowaniu tajemnicy papieskiej w kwestiach finansowych i prawnych. To kolejne wyróżnienie zakonnicy. W ubiegłym roku siostra została przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, zajmując najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek w Stolicy Apostolskiej powierzono kobiecie.
W skrócie
- Papież Leon XIV mianował siostrę Raffaellę Petrini członkiem Komisji do Spraw Poufnych, która zajmuje się tajemnicą papieską w kwestiach finansowych i prawnych.
- Siostra Raffaella Petrini pełni również funkcję Przewodniczącej Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, co jest najwyższym stanowiskiem powierzonym kobiecie w Watykanie.
- Komisja do Spraw Poufnych czuwa nad przejrzystością i kontrolą zamówień publicznych oraz decyzjami dotyczącymi tajemnicy papieskiej.
We wtorek Stolica Apostolska ogłosiła, że papieska Komisja do Spraw Poufnych powiększyła się o nowego członka.
Leon XIV mianował na to stanowisko siostrę Raffaellę Petrini.
Komisja do Spraw Poufnych powstała w 2020 roku, a jej przewodniczącym został kardynał Kevin Farrell.
Jest to organ, który decyduje o zastosowaniu tajemnicy papieskiej w sprawach prawnych i finansowych. Czuwa m.in. nad przejrzystością i kontrolą zamówień publicznych i własnych Stolicy Apostolskiej.
Historyczna decyzja papieża. Zakonnica z wyjątkowym stanowiskiem
Siostra Raffaella Petrini, członkini Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Eucharystii, urodziła się w Rzymie 15 stycznia 1969 roku.
Ukończyła nauki polityczne na Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli oraz uzyskała doktorat na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.
Od 2022 roku pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Gubernatoratu.
15 lutego 2025 roku papież Franciszek mianował ją Przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.
1 marca zastąpiła także hiszpańskiego kardynała Fernando Vérgeza Alzagi i stanęła na czele Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Tym samym piastuje najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek powierzono kobiecie w Watykanie.