Poważne zakłócenia w działaniu aparatury nawigacyjnej zostały stwierdzone już 8 lipca. Miały polegać na fałszowaniu odczytów odbiorników GPS i podawaniu niewłaściwych danych lokalizacyjnych.

Zakłócenia sygnału GPS w Norwegii. Ostrzeżenia dla pilotów

Luftfartstilsynet, urząd nadzoru lotniczego w Norwegii, wydał ostrzeżenia NOTAM dla obszaru Svalbardu.

Są ona publikowane, gdy loty nad danym terenem mogą być narażone na trudności nawigacyjne lub są związane ze szczególnym ryzykiem.

Korzystanie z fałszywych danych w trakcie startu czy lądowania może być szczególnie niebezpieczne dla samolotów pasażerskich obsługujących regularne połączenia między Svalbardem a Oslo i Tromsoe.

Stanowić może też dodatkowe ryzyko dla lotów medycznych między archipelagiem a oddalonym o niemal 1000 km najbliższym szpitalem.

Archipelag wysp Svalbard. Wykryto zakłócenia sygnału GPS

Serwis "Barents Observer" we wtorek zwrócił uwagę, że rosyjskie techniki walki elektronicznej, takie jak zagłuszanie i fałszowanie odczytów, szczególnie nasiliły się nad Svalbardem po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Norweski Urząd Łączności nie był w stanie określić źródeł obecnych zakłóceń. Najbliższa rosyjska baza lotnicza znajduje się w odległości 700 km od norweskich wysp.

Zakłócenia sygnału GPS w krajach NATO. Trop prowadzi do Rosji

O zakłóceniach sygnału GPS na północy Europy jest głośno już od dłuższego czasu.

W czerwcu na Litwie odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń dotyczących zakłóceń nawigacji satelitarnej. Z danych tamtejszego Państwowego Urzędu Regulacji Łączności wynika, że wszystkie tegoroczne przypadki zakłóceń mają swoje źródło w rosyjskim obwodzie królewieckim.

Z kolei władze Estonii ostrzegały w lipcu o nasilających się zakłóceniach sygnału GPS w pobliżu granicznej rzeki Narwa i wybrzeża Zatoki Narewskiej.

Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro alarmował wówczas, że "Rosja przenosi sprzęt do zakłócania sygnału GPS coraz bliżej granicy NATO".

Donald Tusk w sierpniu także zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa i przypadki zakłócania przez Rosję sygnału GPS, na co skarżą się m.in. piloci Z Polski, Szwecji, Estonii, Litwy.

- Strona rosyjska z okolic Królewca podejmuje takie działania, które mają dezorganizować loty, także niestety pasażerskie, mamy z tym do czynienia od dłuższego czasu - powiedział premier Tusk.

