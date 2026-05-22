W skrócie We wschodnim Finnmarku, w pobliżu granicy z Rosją, zostaną wybudowane dwie nowe stacje pomiarowe do identyfikacji źródeł zakłóceń GPS.

Zakłócenia sygnału GPS poważnie wpływają na działanie linii lotniczych i śmigłowców ratunkowych w tym regionie, szczególnie podczas startów i lądowań.

Nowe stacje mają poprawić monitoring i pozwolić na analizę charakteru, źródeł, kierunku oraz zasięgu zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnej.

Zakłócenia poważnie utrudniają funkcjonowanie linii lotniczych i śmigłowców ratunkowych w tym regionie. Piloci zgłaszali przypadki utraty sygnału podczas startów i przystępowania do lądowania.

Norweski Nkom przekazał w czwartkowym komunikacie, że obecnie priorytetowo traktowane jest stworzenie dwóch nowych stacji pomiarowych, które staną we wschodnim Finnmarku.

Norwegia wzmocni monitoring przy granicy z Rosją

Finnmark jest okręgiem, którego wschodnia granica stanowi zewnętrzną granicę Norwegii z Rosją. Fakt, że to właśnie tam powstaną dwie nowe stacje pomiarowe - zdaniem Nkom zapewni - "lepszy obraz sytuacji i wzmocni działania na rzecz ochrony kluczowych usług".

Jednocześnie stacje mają wypełnić "krytyczne luki" w obecnym systemie monitorowania zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnej. Incydenty tego typu nasiliły się w kwietniu, a dzięki instalacji nowych urządzeń możliwe będzie określenie charakteru zakłóceń oraz ich źródeł, kierunku i zasięgu.

"W tym tygodniu Nkom współpracuje z minister cyfryzacji Karianne Tung w Kirkenes, gdzie samoloty są codziennie narażone na zakłócenia GPS. Nowe pomiary pokazują, że zakłócenia występują obecnie także na niższych wysokościach niż wcześniej nad półwyspem Varanger" - czytamy w komunikacie norweskiego urzędu telekomunikacji.

Norwegia - Rosja. Reagują na "bardzo poważne" zakłócenia

Espen Slette, dyrektor generalny Nkom, twierdzi, że zakłócenia sygnału są "bardzo poważne i nieakceptowalne".

- Dane z nowych stacji monitorujących pomogą wzmocnić świadomość sytuacyjną zarówno władz krajowych, jak i lokalnych, a także innych podmiotów polegających na precyzyjnym pozycjonowaniu i usługach nawigacyjnych - wytłumaczył.





