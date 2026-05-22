Zakłócenia przy granicy z Rosją, nowy krok Norwegii. "Wypełnić krytyczne luki"
We wschodnim Finnmarku, w pobliżu granicy z Rosją, powstaną dwie nowe stacje pomiarowe - poinformował norweski urząd telekomunikacji Nkom. Nowa infrastruktura ma pomóc identyfikować źródła zakłóceń GPS. Problemy z nawigacją nasiliły się od kwietnia.
Zakłócenia poważnie utrudniają funkcjonowanie linii lotniczych i śmigłowców ratunkowych w tym regionie. Piloci zgłaszali przypadki utraty sygnału podczas startów i przystępowania do lądowania.
Norweski Nkom przekazał w czwartkowym komunikacie, że obecnie priorytetowo traktowane jest stworzenie dwóch nowych stacji pomiarowych, które staną we wschodnim Finnmarku.
Norwegia wzmocni monitoring przy granicy z Rosją
Finnmark jest okręgiem, którego wschodnia granica stanowi zewnętrzną granicę Norwegii z Rosją. Fakt, że to właśnie tam powstaną dwie nowe stacje pomiarowe - zdaniem Nkom zapewni - "lepszy obraz sytuacji i wzmocni działania na rzecz ochrony kluczowych usług".
Jednocześnie stacje mają wypełnić "krytyczne luki" w obecnym systemie monitorowania zakłóceń sygnału nawigacji satelitarnej. Incydenty tego typu nasiliły się w kwietniu, a dzięki instalacji nowych urządzeń możliwe będzie określenie charakteru zakłóceń oraz ich źródeł, kierunku i zasięgu.
"W tym tygodniu Nkom współpracuje z minister cyfryzacji Karianne Tung w Kirkenes, gdzie samoloty są codziennie narażone na zakłócenia GPS. Nowe pomiary pokazują, że zakłócenia występują obecnie także na niższych wysokościach niż wcześniej nad półwyspem Varanger" - czytamy w komunikacie norweskiego urzędu telekomunikacji.
Norwegia - Rosja. Reagują na "bardzo poważne" zakłócenia
Espen Slette, dyrektor generalny Nkom, twierdzi, że zakłócenia sygnału są "bardzo poważne i nieakceptowalne".
- Dane z nowych stacji monitorujących pomogą wzmocnić świadomość sytuacyjną zarówno władz krajowych, jak i lokalnych, a także innych podmiotów polegających na precyzyjnym pozycjonowaniu i usługach nawigacyjnych - wytłumaczył.