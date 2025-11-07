Zakłócenia na europejskich lotniskach. Powodem drony

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Lotnisko w Brukseli tymczasowo wstrzymało w czwartek wieczorem pracę z powodu zauważenia dronów - poinformował rzecznik kontroli lotów. Także z powodu bezzałogowców zamknięta została przestrzeń powietrzna nad portem lotniczym w szwedzkim Goeteborgu.

Lotnisko w Brukseli
Lotnisko w BrukseliJEAN-LUC FLEMALAFP

Portal monitorujący loty Flightradar24 powiadomił, że samoloty zmierzające na lotnisko w Brukseli są wstrzymywane lub przekierowywane. Nie wiadomo, jak długo to trwało, ani ile dronów zostało zaobserwowanych.

Belgia zwołała na czwartek nadzwyczajne posiedzenie kluczowych ministrów rządu oraz szefów służb odpowiadających za bezpieczeństwo kraju, gdy zaobserwowanie dronów wymusiło we wtorek zamknięcie lotnisk i bazy wojskowej.

Minister obrony ocenił, że doszło wówczas do skoordynowanego ataku.

Szwecja. Drony nad lotniskiem Landvetter

Do podobnej sytuacji doszło w Szwecji, gdzie w czwartek wieczorem operator spółka Swedavia poinformował, że lotnisko Landvetter w Goeteborgu przerwało prace na kilka godzin.

"Należy spodziewać się opóźnień" - napisano na stronie internetowej lotniska. W związku z zakłóceniami wstrzymano lub anulowano kilkanaście lotów, a mające wylądować samoloty przekierowano na inne lotniska.

Baza lotnicza Kleine Brogel w Belgii
    Według gazety "Goeteborgs-Posten" policja wszczęła śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. Na lotnisku obecne było również wojsko. Minister transportu Szwecji Andreas Carlson zapewnił na platformie X, że jest w stałym kontakcie z odpowiednimi organami.

    Z lotniska w Goeteborgu latają samoloty m.in. do Warszawy i Krakowa.

    Drony nad bazą wojskową w Estonii. NATO otworzyło ogień
