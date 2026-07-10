W skrócie Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zaproponował wprowadzenie zakazu wjazdu do strefy Schengen dla ukraińskich urzędników gloryfikujących UPA.

Propozycja to reakcja na działania ukraińskiej organizacji Myrotworeć, która umieściła szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego na liście "wrogów Ukrainy".

W przeszłości Zbigniew Bogucki osobiście dostarczał pomoc humanitarną na Ukrainę.

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Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został umieszczony przez ukraińską organizację Myrotworeć na liście "wrogów Ukrainy" na którą trafiają osoby rzekomo stanowiące "zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej".

Choć Myrotworeć nie jest organizacją państwową, to jej bazę wykorzystują ukraińskie służby. Straż graniczna na tej podstawie może odmówić wjazdu na terytorium Ukrainy.

Szef BBN ostrzega Ukrainę: Zakaz wjazdu dla gloryfikujących UPA

W ocenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego Polska w odpowiedzi na działania wobec Boguckiego powinna rozważyć wprowadzenie zakazu wjazdu do Strefy Schengen dla ukraińskich urzędników gloryfikujących UPA.

- Jeżeli osoby jawnie gloryfikujące UPA wpisują naszych urzędników państwowych, polityków na listę osób niepożądanych, to przypomnę, my mamy takie narzędzia jak System Informacyjny Schengen - powiedział na antenie wPolsce24 Bartosz Grodecki.

- Te narzędzia są w rękach rządu, można skorzystać - to jest zakaz wjazdu do Europy. Nie widzę powodów, dlaczego nasi urzędnicy mają być piętnowani na Ukrainie za słowa prawdy w kwestii UPA, a my mamy być w tej kwestii zupełnie bierni - powiedział szef BBN, dodając, że "taką listę 10-15 nazwisk moglibyśmy spokojnie skonstruować".

Bogucki "wrogiem Ukrainy". "Nadal będę robił to, co dobre i słuszne"

Wpisany na listę "wrogów Ukrainy" Zbigniew Bogucki opublikował w poniedziałek oświadczenie, w którym odniósł się do działalności organizacji Myrotworeć. Szef kancelarii prezydenta przypomniał, że jeszcze jako wojewoda koordynował pomoc dla Ukrainy na terenie Pomorza Zachodniego oraz osobiście w 2022 r. pojechał na Ukrainę z pomocą humanitarną.

"Nadal będę robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. Będę wspierał ludzi, którzy cierpią na Ukrainie przez ruskie hordy realizujące neoimperialistyczną politykę Putina. Jednocześnie będę nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami" - napisał Bogucki.

"Żeby jednak to zrozumieć, niektórzy na Ukrainie musieliby stanąć w prawdzie historycznej oraz w prawdzie bieżących wydarzeń i wyleczyć się z antypolonizmu" - przekazał szef kancelarii prezydenta.

Na listę "wrogów Ukrainy" trafiła także eurodeputowana Ewa Zajączkowska-Hernik. "Dlaczego polskie MSZ nie reaguje i nie staje w obronie polskich dyplomatów? Dlaczego toleruje łajdackie metody nękania i zastraszania? To jawny akt wrogości wobec Polski" - skomentowała Zajączkowska-Hernik za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Napięcie na linii Polska - Ukraina. W tle spór o UPA

Do napięć pomiędzy Warszawą a Kijowem doszło po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.

Prezydenci mieli okazję porozmawiać w trakcie szczytu NATO w Turcji, ale - jak mówił Nawrocki - nie udało się porozumieć w kwestiach historycznych.





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