W skrócie Indonezja planuje wprowadzenie ograniczeń w dostępie dzieci do mediów społecznościowych, szczegóły przepisów nie zostały ujawnione.

W Australii od grudnia 2025 roku obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z portali społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, a w ciągu miesiąca zablokowano 4,7 mln kont.

W Polsce 77 proc. badanych popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia.

Indonezja ogłosiła ograniczenie dostępu do portali społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Nowe przepisy nie weszły jeszcze w życie.

- Nasze dzieci są narażone na różne niebezpieczeństwa, począwszy od pornografii, cyberprzemocy, oszustw internetowych - a przede wszystkim na uzależnienia - powiedziała szefowa resortu Meutya Hafid, dodając, że Indonezja będzie pierwszym krajem spoza Zachodu, który wprowadzi takie ograniczenia.

Szczegóły nowych przepisów nie zostały jeszcze ujawnione.

W różnych krajach coraz częściej pojawiają się inicjatywy zmierzające do ograniczenia dostępu do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. Australia, jako pierwsze państwo na świecie, wprowadziła w grudniu 2025 roku ustawowy zakaz korzystania z takich portali dla osób poniżej 16. roku życia.

W efekcie, w ciągu miesiąca od wejścia w życie tych przepisów zablokowano 4,7 mln kont nieletnich Australijczyków.

Również w Europie, w tym w Polsce, pojawiają się głosy na poziomie rządowym o potrzebie uregulowania dostępu do serwisów społecznościowych.

Pod koniec lutego minister edukacji Barbara Nowacka przedstawiła plany ograniczenia dostępu dla dzieci poniżej 15. roku życia. W lutym również Grecja i Hiszpania zapowiedziały, że ich kraje wkrótce wprowadzą taki zakaz dla osób do 16. roku życia.

77 proc. Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Przeciwnego zdania jest 11,4 proc. respondentów.

Kwestia ta okazuje się wyjątkowo ponadpartyjna - ograniczenie popiera większość wyborców wszystkich głównych partii politycznych.

