W skrócie Francuski parlament zatwierdził prawo uniemożliwiające osobom poniżej 15 lat zakładanie nowych kont w mediach społecznościowych. Od stycznia 2027 roku zakaz obejmie również istniejące profile.

Odpowiedzialność za wdrożenie nowych regulacji ponoszą dostawcy mediów społecznościowych. Dane osobowe użytkowników mają podlegać ochronie.

We Francji od września zostanie wprowadzony również zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich.

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Ustawa została przyjęta we wtorek przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Wcześniej projektowi w innej wersji przyjrzał się Senat. Ostatecznie przyjęto "opcję kompromisową".

Zgodnie z zapisami nowego prawa osoby poniżej 15 roku życia od września będą miały zablokowaną możliwość zakładania nowych kont w mediach społecznościowych.

Zmiany zostaną wprowadzone dwuetapowo. Platformy internetowe na przystosowanie się do nowych przepisów będą miały bowiem cztery miesiące. W styczniu 2027 roku zakaz zacznie dotyczyć także istniejących profili.

Francja. Przyjęto zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia

Sama odpowiedzialność za przestrzegania nowego prawa spoczywać będzie na dostawcach mediów społecznościowych. Nowe prawo nie wprowadza żadnych sankcji dla nastolatków oraz ich rodziców i przewiduje kilka wyjątków. Mowa o korzystaniu z takich stron jak internetowe encyklopedie czy platformy edukacyjne.

Przed głosowaniem francuska minister do spraw cyfrowych Anne Le Hénanff zapewniała, że harmonogram wprowadzenia zmian jest realistyczny, ponieważ "narzędzia do weryfikacji wieku już istnieją", a kolejne są w trakcie opracowywania.

- Przez cztery miesiące my wszyscy we Francji będziemy musieli udowadniać swój wiek - wyjaśniła, po czym dodała, że "jeśli ktoś ma mniej niż 15 lat, konto zostanie zamknięte". Hénanff zapewniła przy okazji, że dane osobowe użytkowników będą chronione.

- Moim zdaniem najważniejsze platformy są w dużej mierze gotowe - dodała deputowana Laure Miller z prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance).

Dodajmy, że od września - wraz z ograniczeniami dla osób poniżej 15 roku życia - we Francji wprowadzony zostanie również zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich.

Macron podziękował francuskim posłom. "Zobowiązałem się do tego"

Zakaz dostępu dzieci poniżej 15. roku życia do mediów społecznościowych poparł między innymi Emmanuel Macron. Prezydent Francji mówił o ustawie jako o sztandarowej reformie swojej ostatniej kadencji.

- Zobowiązałem się do tego, a teraz zostało to przegłosowane: Od początku roku szkolnego korzystanie z mediów społecznościowych będzie zabronione dla osób poniżej 15 roku życia - napisał na platformie X.

Francuski prezydent jednocześnie podziękował posłom. "Teraz Rada Konstytucyjna musi wydać orzeczenie, a następnie należy podjąć działania, aby wprowadzić ten środek w życie i chronić nasze dzieci w sieci" - zakończył.

Dodajmy, że Francja jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził tego typu rozwiązanie do swojego systemu prawnego. Nad własnymi przepisami w tej kwestii pracuje obecnie Komisja Europejska.

Przypomnijmy, że pierwsze ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci przyjęte zostało w grudniu w Australii, gdzie osoby poniżej 16 roku życia mają zakaz korzystania z takich platform jak Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube.

Źródła: AFP, Reuters





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