"Zajmiemy się nią po wyborach". Orban oskarża Brukselę

W skrócie Viktor Orban w dorocznym orędziu o stanie państwa oskarżył Unię Europejską o represje wobec Węgier i zapowiedział działania po wyborach.

Premier Orban ostrzegł przed unijnymi regulacjami i kosztami energii, uznając UE za głównego przeciwnika.

Orban powiązał opozycyjną partię TISZA z zagranicznymi interesami. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Pseudo-obywatelskie organizacje, przekupieni dziennikarze, sędziowie, politycy, algorytmy i biurokraci, obracający milionami euro. Tym właśnie dzisiaj na Węgrzech jest Bruksela - stwierdził premier Orban, dodając, że "wpływy zagraniczne ograniczające węgierską suwerenność muszą zostać wypchnięte".

W swoim przemówieniu węgierski przywódca nawiązał do raportu amerykańskiego Kongresu, w którym ostro skrytykowano Komisję Europejską za zmuszanie amerykańskich firm technologicznych do cenzurowania wybranych treści przed wyborami w kilku europejskich krajach. - To jest prawdziwy głos Ameryki. Musimy przyzwyczaić się do myśli, że ci, którzy kochają wolność, powinni bać się nie Wschodu, ale Brukseli i powinni z niepokojem patrzeć na Brukselę - stwierdził Orban.

Orban straszy unijnymi regulacjami. "Czas by Węgry się obudziły"

Węgierski premier ostrzegł, że jeśli obserwowane trendy się utrzymają, obecny wiek stanie się "wiekiem upokorzenia Europy", ponieważ kontynent - w ocenie premiera niezdolny do uczestnictwa w nowej globalnej rewolucji przemysłowej - po raz pierwszy od wynalezienia maszyny parowej będzie ofiarą, a nie twórcą transformacji gospodarczej.

O "zabijanie" gospodarki Europy obwinił "paraliżujące koszty energii i nadmierne regulacje". Premier ocenił jednak, że Węgry "wciąż mają szansę", zauważając, że w 2025 roku wynegocjował umowy z prezydentami USA, Rosji i Turcji, aby utrzymać dostęp kraju do przystępnej cenowo ropy naftowej i gazu z Rosji.

Węgierski premier podkreślił, że jego prawdziwym przeciwnikiem nie jest krajowa opozycja, ale Unia Europejska, która "chce wojny". Polityk oskarżył "międzynarodowy wielki biznes" o dążenie do kontynuowania wojny na Ukrainie, rękami samych Ukraińców lub "jeśli to konieczne, rękami innych narodów Europy Środkowej".

- Czas, aby Węgry się obudziły i potraktowały poważnie, śmiertelnie poważnie, to, do czego przygotowuje się międzynarodowy wielki biznes - zaznaczył premier Węgier.

Ostre słowa Orbana przed wyborami. "Absolutnie oczywiste"

Premier powiązał z podmiotami zagranicznymi największą partię opozycyjną w kraju, Tiszę.

- Jest absolutnie oczywiste, że to przemysł naftowy, elita bankowa i brukselski establishment przygotowują się do utworzenia rządu na Węgrzech - powiedział, określając ugrupowanie Petera Magyara "tworem Brukseli".

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje partii TISZA od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem Orbana.

"Polityczny WF": Dłużej się nie da. Witwicki i Fijołek kończą mówić o Polsce 2050 INTERIA.PL