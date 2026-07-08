W skrócie W trakcie wystąpienia w Parlamencie Europejskim Ewa Zajączkowska-Hernik podarła czerwono-czarną flagę ukraińskich nacjonalistów i wyraziła sprzeciw wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Podczas debaty część polskich europosłów podkreśliła, że upamiętnianie UPA jest sprzeczne z europejskimi wartościami, które powinno respektować każde państwo członkowskie.

Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA spotkała się z negatywną reakcją polskich władz.

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Parlament Europejski debatował we wtorek na temat postępu ukraińskiego procesu akcesyjnego.

Cześć polskich europosłów podkreśliła, że upamiętnienie UPA jest niezgodne z europejskimi wartościami, których musi przestrzegać każde państwo członkowskie, a więc i ubiegająca się o ten status Ukraina.

Zajączkowska-Hernik skrytykowała Ukraińców. "Nie ma moralnej różnicy"

Głos z mównicy zabrała także europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik. - Ponad 360 sposobów mordowania ludności cywilnej - zaczęła, wymieniając metody stosowane przez ukraińskich nacjonalistów do zwalczania Polaków podczas zbrodni wołyńskiej.

- Dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie wybierać sobie bohaterów. Szkoda, że wybiera ich spośród nazistów - powiedziała.

Polityk wyraziła przekonanie, że gdyby podobny krok wykonały Niemcy, oddając honory zbrodniarzom II wojny światowej, nie zostałyby zaproszone do Unii Europejskiej. - Nazwalibyście ich neonazistami, i słusznie. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA - stwierdziła.

Flaga UPA podarta w Parlamencie Europejskim

Zdaniem Zajączkowskiej-Hernik przemilczenie tego tematu to "cisza, która morduje pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich po raz drugi". Wynoszenie nacjonalistów na ukraińskie sztandary europosłanka nazwała hańbą.

- Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Precz z banderowskich nazizmem - podsumowała, po czym podniosła do góry czerwono-czarną flagę ukraińskich nacjonalistów i podarła ją.

Na sali zapanowało wyraźne poruszenie, słychać było rozmowy między uczestnikami posiedzenia. Mimo to obrady toczyły się dalej bez przerwy.

Skaza na relacjach Polski z Ukrainą. Spór o upamiętnienie UPA

Spór Warszawy z Kijowem dotyczy dekretu prezydenta Ukrainy z końca maja, w którym nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA".

Ukraińska Powstańcza Armia była zbrojnym ramieniem frakcji banderowskiej OUN, która w czasie II wojny światowej prowadziła działania określane czystką etniczną m.in. na Polakach i Żydach. Jak wskazuje Instytut Pamięci Narodowej, UPA jest współodpowiedzialna za zbrodnię wołyńską.

Wobec decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Podczas rozpoczętego we wtorek szczytu NATO w Ankarze prezydenci mieli okazję porozmawiać o ostatnich wydarzeniach. - Stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne: Polska - i myślę, że cała Europa - nie może akceptować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków - powiedział Nawrocki.

- Natomiast nie wyklucza to naszego dialogu - to rzecz oczywista w świecie dyplomacji. Pozostajemy w dialogu i odczuwamy wspólne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej - podkreślił prezydent.





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