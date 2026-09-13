Zagrożenie także u sąsiada Polski. Zamknęli największe lotnisko

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte w związku z możliwym wykryciem drona - informują lokalne media. W związku z zagrożeniem władze wydały alert dla mieszkańców oraz poderwano myśliwce NATO. Po ok. 45 minutach alarm odwołano.

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Wyrzutnie rakiet Patriot ustawione przy samolotach pasażerskich na tle terminalu lotniska w Wilnie.
Systemy obrony przeciwlotniczej Patriot na lotnisku w WilniePetras Malukas / AFPEast News

W skrócie

  • Lotnisko w Wilnie zostało czasowo zamknięte po możliwym wykryciu drona, a władze wysłały ostrzeżenie do mieszkańców i poderwano myśliwiec NATO.
  • Władze Litwy wydały alerty dla mieszkańców Wilna, Troków i Elektrenów w związku z potencjalnym naruszeniem przestrzeni powietrznej, a alarm został odwołany po około 45 minutach.
  • Wcześniej tego samego dnia w litewską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt, który według władz najprawdopodobniej był dronem; trwa śledztwo w tej sprawie.
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W związku z możliwym naruszeniem litewskiej przestrzeni powietrznej władze wydały alert dla mieszkańców okolic Wilna, Troków i Elektrenów.

"Możliwe wykrycie drona. Znajdź bezpieczne schronienie. Jeśli zauważysz podejrzany obiekt, trzymaj się od niego z daleko i zadzwoń na numer alarmowy. Czekaj na odwołanie alarmu" - brzmi ostrzeżenie rozesłane przez władze ok. godz. 13 czasu miejscowego. Po około 45 minutach alarm został odwołany.

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W związku z zagrożeniem tymczasowo wstrzymano funkcjonowanie lotniska w Wilnie. Poderwano również włoski myśliwiec, stacjonujący w bazie Siauliai na północy kraju w ramach misji NATO Baltic Air Defence.

Litwa. Nad ranem doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej

Nie był to pierwszy raz w niedzielę, gdy mogło dojść do naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej. Tamtejsze władze poinformowały, że do incydentu doszło również ok. godz. 4 nad ranem.

W litewską przestrzeń powietrzną wleciał wtedy niezidentyfikowany obiekt, który pozostawał w niej przez około 20 minut, lecąc w kierunku obwodu kaliningradzkiego. W tym czasie pokonał on ok. 60-70 km na Litwą.

Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas poinformował, że przestrzeń powietrzną naruszył najprawdopodobniej dron. - Śledztwo wciąż trwa. Trudno to ustalić bez trzymania obiektu w rękach, ale na podstawie zarejestrowanych parametrów najprawdopodobniej był to bezzałogowy statek powietrzny - stwierdził.

Vitkauskas nie wykluczył, że mógł być to dron przemytniczy. W samym wrześniu litewskie służby odnotowały bowiem już 22 drony przemytnicze nad terytorium kraju.

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