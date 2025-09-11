"Zagrożenie jest bliżej, niż się wydaje". Ukraiński dowódca zwrócił się do Polaków

W skrócie Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy ostrzega Polaków przed rosnącym zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów i deklaruje przekazanie wiedzy w zwalczaniu Shahedów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oferuje Polsce wsparcie, szkolenia i doświadczenie w konfrontacji z dronami rosyjskimi, a także zapowiada współpracę na szczeblu NATO.

Na wniosek Polski odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po incydencie naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Robert "Madiar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy do wydarzeń w Polsce odniósł się we wpisie w serwisie Telegram.

"Zagrożenie jest bliżej, niż się wydaje. Bezkarność 'emocji' i niezdecydowania tylko poprawia żądzę wojny. To kwestia czasu, a nie prawdopodobieństwa. Teraz oczywiście jest to już kwestia naszej wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa" - napisał.

Rosyjskie drony nad Polską. "Nie ma zbyt wiele czasu"

W dalszej części wpisu zwrócił się bezpośrednio do Polaków. "Szanowny narodzie Polski! Zgodnie z ogłoszonym poleceniem prezydenta Ukrainy, specjaliści, piloci, operatorzy dronów chętnie przekażą wam całe swoje zebrane doświadczenie i wiedzę na temat wojny antyshahedowej" - przekazał.

Jak zaznaczył,Ukraina "bardziej niż ktokolwiek inny siedzi w tym temacie" ze względu na codzienne wydarzenia w kraju. "Chociaż nie są doskonałe (doświadczenie i wiedza - red.), to nie ma zbyt wiele czasu" - wskazał.

"Na perspektywę 500 Shahedów dziennie pół roku temu uśmiechało się nie tylko w Europie, ale i w Ukrainie, wielu ekspertów" - zaznaczył.

Na koniec dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy zacytował Donalda Trumpa, który reagując na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej napisał "zaczyna się". Pełen wpis zamieszczony na portalu Truth Social brzmiał: "O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się".

Wołodymyr Zełenski: Ukraina oferuje Polsce pomoc w zwalczaniu dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę powiadomił, że zaproponował Polsce "pomoc, szkolenia i doświadczenie w w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów".

"Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO" - napisał na platformie X.

Jak zaznaczył, przyczyny działania Rosji są oczywiste i należy współpracować nad systemem obrony powietrznej nad Europą. "Ukraina od dawna to proponuje, istnieją konkretne rozwiązania. Musimy razem reagować na wszystkie obecne wyzwania i być przygotowani na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków" - podkreślił.

Rosyjskie drony nad Polską. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Informowano, że drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Natomiast w czwartek w kraju odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

