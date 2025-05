Departament Stanu analizuje obecnie operacje i procesy weryfikacji wniosków wizowych , co będzie wymagało od urzędów konsularnych m.in. dostosowania procedur i alokacji zasobów.

Rzecznik resortu powtórzył, że administracja zamierza wykorzystać wszystkie dostępne środki do oceny osób wjeżdżających do USA .

Zdaniem krytyków jest to atak na prawo do wolności słowa, chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA.