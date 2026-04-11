Zagraniczne wsparcie na ostatniej prostej. Orban dziękuje przyjaciołom

Aleksandra Czurczak

Premier Węgier Viktor Orban podziękował za publiczne wsparcie przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa oraz premiera Czech Andreja Babisza. W tle politycznych deklaracji pojawiają się również sygnały o możliwym wsparciu gospodarczym ze strony Waszyngtonu, podczas gdy sondaże wskazują na rosnącą przewagę węgierskiej opozycji nad rządzącym Fideszem.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Viktor Orban za mównicą z mikrofonami
Wybory parlamentarne na Węgrzech. Wsparcie dla Orban na ostatniej prostej

W skrócie

  • Premier Węgier Viktor Orban otrzymał publiczne wsparcie przed wyborami parlamentarnymi od Donalda Trumpa i Andreja Babisza.
  • Donald Trump zadeklarował możliwość wsparcia gospodarczego Węgier przez Stany Zjednoczone, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Według większości niezależnych sondaży rośnie poparcie dla opozycji wobec partii Fidesz Orbana przed niedzielnymi wyborami.
Prezydent Trump oznajmił w piątek, że jego rząd jest gotowy wzmocnić gospodarkę Węgier, "jeśli Viktor Orban i Węgrzy będą tego potrzebować".

"Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, tak jak czyniliśmy to w przeszłości dla naszych Wielkich Sojuszników, jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

"Z entuzjazmem zainwestujemy w przyszły dobrobyt, który wygeneruje dalsze przywództwo Orbana" - dodał.

Czeski premier wspiera Orbana. "Zawsze walczył o silniejszą Europę"

- No cóż, daje nam to pewną przewagę. Zawsze mówiliśmy, że musimy budować przyjaźnie. Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć - powiedział Orban w nagraniu zamieszczonym w sobotę na portalach społecznościowych. We wpisie na X dodał, że "USA są z nami, a Węgry są dumne, będąc ich wielkim sojusznikiem".

Poparcia Orbanowi na dzień przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi udzielił też premier Czech, pisząc na X, że "wspiera Orbana w tę niedzielę".

"Zawsze walczył o silniejszą Europę, zbudowaną na pokoju, suwerennych narodach, suwerennych państwach członkowskich i konkurencyjności. Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskie interesy narodowe. W niespokojnych czasach wybór stabilności i sprawdzonego przywództwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek" - stwierdził Andrej Babisz.

- W trudnych czasach silne narody i silni przywódcy muszą się zjednoczyć. Jako patrioci, pozostajemy wierni Europie suwerennych narodów, zbudowanej na pokoju i kierującej się zdrowym rozsądkiem - odpowiedział premier Węgier.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Ostatnie sondaże

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu Orbana wahającym się między 35 a 38 proc.

Badania wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

