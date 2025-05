Ukraina. Koniec bezcłowego eksportu kluczowych produktów do UE

5 czerwca wygaśnie prawo Ukrainy do bezcłowego eksportu produktów rolno-spożywczych do UE , wprowadzone wkrótce po pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 r.

Powrót do przedwojennej stawki celnej zmniejszy w tym roku produkcję Kijowa o 70 proc., pozostawiając kraj o włos od pogrążenia się w recesji - ocenia Dmytro Natalukha , przewodniczący komisji gospodarczej ukraińskiego parlamentu .

Następnie cytuje słowa Natalukhi, który w rozmowie z Euractiv stwierdził, że "polityka wewnątrz Unii Europejskiej podważa naszą zdolność gospodarczą do kontynuowania wysiłku wojennego". Jak dodał ukraiński polityk, poza szkodzeniem ukraińskiemu eksportowi produktów rolno-spożywczych, cła - w dłuższej perspektywie - grożą również osłabieniem jednego z dwóch głównych filarów ukraińskiej gospodarki, czyli sektorowi metalurgicznemu .

- To może stworzyć idiotyczną sytuację, w której będziemy zmuszeni przyjść i błagać UE o pieniądze, zamiast po prostu zarabiać pieniądze poprzez handel - co, moim zdaniem, jest bardzo niegodziwą i pokrętną sytuacją, ponieważ zamiast handlować i czerpać zyski z handlu w normalny sposób, Ukraina jest popychana, w kierunku żebractwa - ocenił Natalukha.

Według autora "znamienne jest to", że - jak twierdzi Natalukha - unijni urzędnicy ds. handlu odrzucili jego prośby o spotkanie podczas jego wizyty. Dziennikarz ostatecznie wskazuje, że "UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie tego chciała - to znaczy tak długo, jak długo uzna to za politycznie korzystne".