Zagraniczne media pod wrażeniem planów Polski. "Strefa śmierci" na granicy

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Potrafią zaminować całą granicę w ciągu 48 godzin. Polska, przy wsparciu NATO, zamienia to terytorium w strefę śmierci" - czytamy w słowackich mediach. Poruszenie wśród dziennikarzy zza naszej południowej granicy wzbudziły nowe plany rządu, dotyczące dalszego rozwoju programu Tarcza Wschód. Duże inwestycje zapowiedzieli niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk.

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Żołnierze Wojska Polskiego podczas ćwiczeń. Helikopter i pojazd opancerzony na łące.
Słowacja. Media o polskiej Tarczy Wschód. "Strefa śmierci" przy granicy NurPhoto / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Słowackie media zwracają uwagę na plany dalszego rozwoju programu Tarcza Wschód i przekształcenia wschodniej granicy Polski w silnie chronione terytorium.
  • W artykule podkreślono inwestycje w miny, umocnienia, wykorzystanie naturalnych przeszkód, a także współpracę z żołnierzami z Niemiec.
  • Polski rząd poinformował o dalszym rozwoju Tarczy Wschód, obejmującym m.in. zakup znacznej liczby min i szybkie przygotowanie granicy do obrony przy wsparciu sojuszników z NATO.
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Artykuł dotyczący planów polskiego rządu związanego z rozbudową programu Tarcza Wschód pojawił się w poniedziałek na łamach portalu Pravda.sk. "Potrafią zaminować całą granicę w ciągu 48 godzin. Polska, przy wsparciu NATO, zamienia to terytorium w strefę śmierci" - zajawiają w tytule autorzy.

Redakcja przypomina, że od pewnego czasu na wschodniej granicy naszego kraju trwają prace, które mają na celu przygotowanie na odparcie potencjalnego ataku. "Zabezpieczenie około 210-kilometrowej granicy z Rosją stało się priorytetem dla Warszawy" - czytamy w tekście.

Media na Słowacji są pod wrażeniem Polski. "Strefa śmierci" na granicy

Portal podkreśla, że w ramach Tarczy Wschód powstaną zarówno potężne fizyczne umocnienia, takie jak zasieki z drutu kolczastego czy zapory przeciwpancerne, jak i obiekty logistyczne - magazyny sprzętu wojskowego, systemy rozpoznania czy sprzęt do obrony przed dronami.

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"Sam teren też ma stanowić element obrony. Dawne tereny bagienne (...) stanowią naturalną przeszkodę dla sprzętu wojskowego. Polskie wojsko chce połączyć naturalne bariery z umocnieniami i nowoczesnymi technologiami wojskowymi" - zauważają autorzy.

Uwagę słowackich dziennikarzy przykuły szczególnie mocno dwie kwestie. Pierwsza z nich to przygotowania do szybkiego zaminowania granicy w przypadku pojawienia się zagrożenia.

"Polska kupuje kilkaset tysięcy min, które chce mieć w gotowości na wypadek konfliktu zbrojnego" - czytamy. Tego typu inwestycję zapowiadał niedawno wiceminister Cezary Tomczyk.

Druga sprawa, która szczególnie zainteresowała naszych sąsiadów, to udział w pracach wojskowych z Niemiec. "Chociaż obecność niemieckich żołnierzy budzi sprzeciw części polskiej opozycji konserwatywno-nacjonalistycznej, Warszawa i Berlin podkreślają, że współpraca wojskowa jest niezbędna dla bezpieczeństwa regionu"- zauważają.

Program Tarcza Wschód. Kosiniak-Kamysz i Tomczyk o nowych inwestycjach

Słowaccy dziennikarze odnieśli się przede wszystkim do najnowszych planów rządu związanych z dalszym rozwojem Tarczy Wschód. Ich szczegóły przekazali niedawno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk.

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Politycy poinformowali o nowym programie Wschodni Miecz, który obejmie serię inwestycji w środki dalekiego i precyzyjnego rażenia, zakupie kilkuset tysięcy min, które mają być gotowe do ewentualnego rozmieszczenia podczas operacji obronnej, oraz zaangażowania sojuszników w ramach NATO w obronę Polski.

Podczas konferencji zapewniono m.in., że "polskie wojsko jest w stanie zaminować całą granicę wschodnią i północną Rzeczypospolitej w ciągu 48 godzin".

Źródła: Pravda.sk, Interia

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