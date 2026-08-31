W skrócie Słowackie media zwracają uwagę na plany dalszego rozwoju programu Tarcza Wschód i przekształcenia wschodniej granicy Polski w silnie chronione terytorium.

W artykule podkreślono inwestycje w miny, umocnienia, wykorzystanie naturalnych przeszkód, a także współpracę z żołnierzami z Niemiec.

Polski rząd poinformował o dalszym rozwoju Tarczy Wschód, obejmującym m.in. zakup znacznej liczby min i szybkie przygotowanie granicy do obrony przy wsparciu sojuszników z NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Artykuł dotyczący planów polskiego rządu związanego z rozbudową programu Tarcza Wschód pojawił się w poniedziałek na łamach portalu Pravda.sk. "Potrafią zaminować całą granicę w ciągu 48 godzin. Polska, przy wsparciu NATO, zamienia to terytorium w strefę śmierci" - zajawiają w tytule autorzy.

Redakcja przypomina, że od pewnego czasu na wschodniej granicy naszego kraju trwają prace, które mają na celu przygotowanie na odparcie potencjalnego ataku. "Zabezpieczenie około 210-kilometrowej granicy z Rosją stało się priorytetem dla Warszawy" - czytamy w tekście.

Media na Słowacji są pod wrażeniem Polski. "Strefa śmierci" na granicy

Portal podkreśla, że w ramach Tarczy Wschód powstaną zarówno potężne fizyczne umocnienia, takie jak zasieki z drutu kolczastego czy zapory przeciwpancerne, jak i obiekty logistyczne - magazyny sprzętu wojskowego, systemy rozpoznania czy sprzęt do obrony przed dronami.

"Sam teren też ma stanowić element obrony. Dawne tereny bagienne (...) stanowią naturalną przeszkodę dla sprzętu wojskowego. Polskie wojsko chce połączyć naturalne bariery z umocnieniami i nowoczesnymi technologiami wojskowymi" - zauważają autorzy.

Uwagę słowackich dziennikarzy przykuły szczególnie mocno dwie kwestie. Pierwsza z nich to przygotowania do szybkiego zaminowania granicy w przypadku pojawienia się zagrożenia.

"Polska kupuje kilkaset tysięcy min, które chce mieć w gotowości na wypadek konfliktu zbrojnego" - czytamy. Tego typu inwestycję zapowiadał niedawno wiceminister Cezary Tomczyk.

Druga sprawa, która szczególnie zainteresowała naszych sąsiadów, to udział w pracach wojskowych z Niemiec. "Chociaż obecność niemieckich żołnierzy budzi sprzeciw części polskiej opozycji konserwatywno-nacjonalistycznej, Warszawa i Berlin podkreślają, że współpraca wojskowa jest niezbędna dla bezpieczeństwa regionu"- zauważają.

Program Tarcza Wschód. Kosiniak-Kamysz i Tomczyk o nowych inwestycjach

Słowaccy dziennikarze odnieśli się przede wszystkim do najnowszych planów rządu związanych z dalszym rozwojem Tarczy Wschód. Ich szczegóły przekazali niedawno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i Cezary Tomczyk.

Politycy poinformowali o nowym programie Wschodni Miecz, który obejmie serię inwestycji w środki dalekiego i precyzyjnego rażenia, zakupie kilkuset tysięcy min, które mają być gotowe do ewentualnego rozmieszczenia podczas operacji obronnej, oraz zaangażowania sojuszników w ramach NATO w obronę Polski.

Podczas konferencji zapewniono m.in., że "polskie wojsko jest w stanie zaminować całą granicę wschodnią i północną Rzeczypospolitej w ciągu 48 godzin".

Źródła: Pravda.sk, Interia



