Zagraniczne media o skradzionym Polsce obrazie. Cytują polskie władze

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Associated Press, Bloomberg, ABC News to media, które napisały o sprawie akwareli Kandinsky’ego. Zagraniczne media cytują przy tym polskie władze i ministerstwo kultury, które poinformowało, że sprzedany na aukcji w Niemczech obraz należy do Polski i został skradziony w 1984 roku.

Zdjęcie Zagraniczne media piszą o skradzionym i sprzedanym w domu aukcyjnym obrazie / Ministerstwo Kultury / Twitter