Dziś czekają nas bardzo ciekawe obrady Sejmu. Najpierw Mateusz Morawiecki będzie przekonywał do poparcia swojego rządu, później może dojść do powołania Donalda Tuska na nowego premiera.

Jak dowiedziała się Interia przemówienie Morawieckiego potrwa godzinę i będzie to raczej polityczny manifest niż konkretny plan rządzenia , jakim zwykle jest exposé.

- Nie należy spodziewać się konkretów, a raczej kierunkowej wizji na przyszłość. To przemówienie skierowane do Polaków, ale też otwarcie debaty po prawej stronie, w którą stronę należy iść - mówi nam osoba z PiS, znająca kulisy powstawania exposé premiera.

"The Guardian". Wszystkie oczy na D. Tuska

"Demokracja jest tu w modzie" - napisała autorka artykułu. Wskazała, że "polityka z popcornem" to nowa jakość, która rozpoczęła się przy urnach wyborczych 15 października.

"The Guardian" podkreśla, że lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zostanie najprawdopodobniej premierem Polski w tym tygodniu. Autor pisze, że uzyskanie wotum zaufania przez byłego szefa Rady Europejskiej "zakończy osiem lat rządów nacjonalistycznej i populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość ".

Politico: "Polska żegna się z PiS"

Reuters, podobnie jak BBC, zwraca uwagę na popularność transmisji z Sejmu. Autor wskazuje, że "październikowe wybory zasygnalizowały powrót Polski do europejskiego mainstreamu po ośmiu latach rządów PiS" . - Poniedziałek i wtorek to dwa najważniejsze dni w historii Polski od 1989 r. - mówi cytowany przez Reutersa Michał Kobosko z Polski 2050 .

Politico w tekście poświęconym wydarzeniom w Sejmie pisze, że "Polska żegna się z PiS i wita Donalda Tuska". Portal, który specjalizuje się w polityce europejskiej zwraca uwagę, że "Polska przygotowuje się do zmiany rządu w Warszawie po burzliwych rządach obozu Zjednoczonej Prawicy ".

Autor wskazuje, że kluczowym zadaniem nowego koalicyjnego rządu stanie się odblokowanie unijnych funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy - 34,5 mld euro pożyczek oraz 25,3 mld euro dotacji. Politico wskazuje, że nie będzie to łatwe zadanie z powodu zapowiedzi wetowania zmian przez prezydenta Andrzeja Dudę w w przypadku polskiego sądownictwa. A to problemy z praworządnością - jeden z kamieni milowych - przyczyniły się do zatrzymania wypłaty środków z KPO.