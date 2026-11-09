W skrócie W wyniku strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwaj interweniujący policjanci.

Sprawca ataku to 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, który po postrzeleniu przez funkcjonariuszy trafił w stanie krytycznym do szpitala.

Prezydent ogłosił dwudniową żałobę narodową, co doprowadziło do czasowego wyciszenia bieżących sporów politycznych między rządem a opozycją.

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Autor komentarza przypomniał, że historia Polski naznaczona jest inwazjami, wojnami i okupacją, a w ostatnich latach także sporami politycznymi. "Mimo to współczesna Polska wolna była od zjawisk, które w wielu krajach stają się coraz powszechniejsze: ataków terrorystycznych i masowych strzelanin" - podkreślił.

Zwrócono uwagę, że do tragedii doszło w momencie, gdy kraj znajduje się w samym centrum wewnętrznego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego między koalicyjnym rządem premiera Donalda Tuska a prawicową opozycją. Prawica przełożyła planowane przeciwko rządowi demonstracje z powodu ogłoszenia przez prezydenta dwudniowej żałoby narodowej. "Oznacza to, że - przynajmniej na razie - intensywna konfrontacja polityczna nieco przycichła" - zaznaczył.

Tragedia w Krakowie w cieniu politycznego konfliktu. Szwedzkie media komentują

Według autora komentarza polskie obywatelstwo napastnika utrudnia opozycji wykorzystanie tego ataku jako oręża politycznego przeciwko Tuskowi. "Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby sprawca był Ukraińcem lub inną osobą obcego pochodzenia, nacjonaliści i inne ksenofobiczne środowiska zyskałyby nowy argument przeciwko rządowi" - podkreślił.

Autor odnotował, że niektóre prawicowe media próbowały szerzyć dezinformację i wykorzystać tragedię do celów politycznych. Telewizja Republika twierdziła, że na Rynku Głównym, gdzie doszło do strzelaniny, nie było policji, a kanał wPolityce24, że "przestępczość wzrośnie, ponieważ rząd jest zajęty niszczeniem demokracji".

"W rzeczywistości wydaje się, że policja działała według wzorów i błyskawicznie. Na miejsce wysłano trzydzieści radiowozów, a sprawca został postrzelony i tym samym unieszkodliwiony w ciągu zaledwie kilku minut" - podkreślił.

Akty terroryzmu w Szwecji. Media o ataku w Sztokholmie i strzelaninę w Oerebro

W kwietniu 2017 roku doszło do ataku terrorystycznego w Sztokholmie. Mający związek z Państwem Islamskim Uzbek Rachmat Akiłow wjechał skradzioną ciężarówką w ludzi na ulicy handlowej w centrum miasta, śmierć poniosło pięć osób.

Zabójca odbywa w Szwecji karę dożywocia. Od tego czasu na głównych placach i deptakach postawiono zapory, a także zaostrzono przepisy antyterrorystyczne. Natomiast w lutym 2025 roku w strzelaninie w szkole dla dorosłych w Oerebro śmierć poniosło 11 osób, w tym sprawca. W tym przypadku zdarzenia nie uznano za akt terroru.

Kraków. Co wydarzyło się na Rynku Głównym?

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik, poruszający się czarnym Subaru, wjechał na płytę rynku od strony ulicy Szczepańskiej. Samochód napastnika poruszał się po głównych ulicach i oddawał strzały w kierunku przechodniów. Za nim niemal natychmiast ruszył pościg policji.

Według najnowszych informacji w wyniku ataku życie straciło łącznie sześć osób - cztery z nich pochodziły z Polski, jedna z Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie, a kolejna z Austrii.

Do krakowskich szpitali trafiło 16 rannych. 12 z nich otrzymało status czerwony, oznaczający zagrożenie życia. Wśród nich znaleźli się dwaj policjanci: starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. W sobotę funkcjonariusze zostali wybudzeni ze śpiączki. Ich stan jest poważny, ale stabilny.

Wśród rannych po ataku w Krakowie jest także zamachowiec, 24-letni Polak, Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony w trakcie obławy. Jego stan określany jest jako krytyczny.



