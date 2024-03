"120-letnia zagadka zaginionego statku , który zniknął bez śladu u wybrzeży Australii, została w końcu rozwiązana. Stało się to dzięki badaczom, którzy przypadkowo natrafili na wrak" - pisze "New York Post".

Zaginął w 1904 roku

Statek Nemesis transportujący węgiel do Melbourne zaginął u wybrzeży Nowej Południowej Walii w lipcu 1904 roku wraz z 32 członkami załogi. Los jednostki pozostawał nieznany przez dziesiątki lat.

State Library of New South Wales /

Przełom nastąpił w 2022 roku. To właśnie wtedy jedna z firm zajmujących się teledetekcją , przeczesując dno oceanu u wschodnich wybrzeży Australii w poszukiwaniu zagubionego ładunku, przypadkiem natknęła się na wrak statku.

Jednostka spoczywała około 16 mil od brzegu (ok. 30 km), na głębokości prawie 150 metrów. Ponieważ nie było wiadomo, co to dokładnie za statek, zdecydowano się przeprowadzić szczegółowe ekspertyzy.