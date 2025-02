Wrak został odkryty 55 km na południowy wschód od Nome. Dwóch członków Straży Przybrzeżnej USA dotarło do maszyny, potwierdzając ujawnienie na miejscu trzech ciał. - Pozostałe siedem osób prawdopodobnie znajdowało się wewnątrz - relacjonował rzecznik Straży Przybrzeżnej Mike Salerno na konferencji prasowej.

Dodał, że "niestety nie wygląda na to, by katastrofę dało się przeżyć". Śmierć 10 osób potwierdził na tej samej konferencji Clint Johnson, szef biura National Transportation Safety Board na Alasce. - Niestety teraz, gdy znaleziono wrak i 10 ofiar śmiertelnych, nadszedł czas, abyśmy zakasali rękawy i zabrali się do pracy - dodał.