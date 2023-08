British Museum zwolniło pracownika, który miał być odpowiedzialny za zniknięcie części eksponatów. Londyńska placówka poinformowała w środę w oświadczeniu, że zaginione przedmioty obejmują "złotą biżuterię i klejnoty z kamieni półszlachetnych i szkła datowane od XV w. p.n.e. do XIX w. n.e.", zaś większość z nich to "małe przedmioty przechowywane w magazynie należącym do jednej z kolekcji muzeum".