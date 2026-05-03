Zaginęło dwóch żołnierzy USA. Incydent podczas manewrów w Maroku
Zaginęło dwóch amerykańskich żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach African Lion 2026 - poinformowało Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce (AFRICOM). Do zdarzenia doszło w pobliżu poligonu Cap Draa, niedaleko miasta Tantan w Maroku. Trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza.
Z oficjalnego oświadczenia, które pojawiło się na stronie internetowej AFRICOM wynika, że do zaginięcia amerykańskich żołnierzy doszło w sobotę w pobliżu bazy Cap Draa, niedaleko miasta Tantan w Maroku.
Dowództwo przekazało, że Stany Zjednoczone, Maroko oraz inne siły partnerskie w regionie rozpoczęły skoordynowane operacje poszukiwawczo-ratownicze, obejmujące zasoby lądowe, powietrzne i morskie. Ponadto wszczęto śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn tego zdarzenia.
"Incydent jest nadal przedmiotem śledztwa, a poszukiwania trwają. Skupiamy się na żołnierzach biorących udział w służbie oraz ich rodzinach. Dodatkowe informacje zostaną udostępnione, gdy tylko będą dostępne" - czytamy w komunikacie.
Dodajmy, że agencja Reutera, powołując się na informacje uzyskane od marokańskiej armii, ujawniła, iż do zaginięcia żołnierzy doszło w pobliżu klifu.
African Lion to największe wspólne ćwiczenia dowództwa USA w Afryce. Mają one na celu poprawienie interoperacyjności między siłami USA, sojusznikami z NATO i krajami partnerskimi w Afryce.
Tegoroczna edycja ćwiczeń rozpoczęła się 27 kwietnia i potrwa do 8 maja. Manewry obywają się w czterech krajach: Ghanie, Maroku, Senegalu i Tunezji.
Z informacji udostępnionych przez Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce wynika, że największa część ćwiczeń odbywa się w Maroku. Bierze w nich udział około 5000 żołnierzy z ponad 40 krajów.
Źródła: Reuters, AFRICOM