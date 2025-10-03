Zaginęli norwescy żołnierze. Nowe informacje, "zgłosili się przez radio"

Krzysztof Ryncarz

Odnaleziono pięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli w czwartek w czasie ćwiczeń. Jak przekazała policja, wojskowi są cali i zdrowi. - Zgłosili się przez radio - poinformował kierujący akcją poszukiwawczą. Wcześniej odnaleziono pięciu innych zaginionych mężczyzn.

Odnaleziono poszukiwanych żołnierzy norweskich (zdjęcie ilustracyjne)
Odnaleziono poszukiwanych żołnierzy norweskich (zdjęcie ilustracyjne)JONATHAN NACKSTRANDAFP

W skrócie

  • Odnaleziono pięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeń przy granicy z Rosją i Finlandią.
  • Wcześniej odnaleziono także pięciu innych żołnierzy, którzy również zaginęli podczas tych samych manewrów.
  • Żaden z żołnierzy nie wymagał pomocy medycznej i wszyscy są cali i zdrowi.
  Żaden z żołnierzy nie wymagał pomocy medycznej i wszyscy są cali i zdrowi.

Norweska policja poinformowała, że pięciu poszukiwanych od czwartku żołnierzy zostało odnalezionych na północy kraju, przy granicy z Rosją i Finlandią.

- Żołnierze znajdują się w pewnej odległości od granicy z Finlandią i zgłosili się przez radio - przekazał Øyvind Holstbrekken z lokalnej policji, kierujący akcją poszukiwawczą.

Holstbrekken przekazał również, że "żaden z żołnierzy nie potrzebuje opieki medycznej". - Chodzi tylko o to, aby sprowadzić ich z powrotem - dodał.

Trwają poszukiwania norweskich żołnierzy
    Norwegia. Żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń

    Zaginieni żołnierze brali udział w ćwiczeniach przetrwania. Poszukiwania rozpoczęto, gdy nie stawili się oni w czwartek rano na umówione miejsce zbiórki i nie było z nimi kontaktu.

    Podczas tych samych ćwiczeń zaginęło jeszcze pięciu innych żołnierzy. Trzech z nich zgłosiło się jednak na miejscu zbiórki z opóźnieniem, a dwóch zostało jeszcze w czwartek odnalezionych przez śmigłowiec ratunkowy.

    Żołnierze są częścią batalionu Jeger garnizonu Porsanger, stacjonującego w okręgu Finnmark. W akcji poszukiwawczej brali udział funkcjonariusze z psami, Czerwony Krzyż i wojsko. Policja używała dronów, zaangażowano też śmigłowce.

    Źródło: NRK, yle.fi

    Łotewscy i kanadyjscy żołnierze podczas wspólnych ćwiczeń
