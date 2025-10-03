Zaginęli norwescy żołnierze. Nowe informacje, "zgłosili się przez radio"
Odnaleziono pięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli w czwartek w czasie ćwiczeń. Jak przekazała policja, wojskowi są cali i zdrowi. - Zgłosili się przez radio - poinformował kierujący akcją poszukiwawczą. Wcześniej odnaleziono pięciu innych zaginionych mężczyzn.
W skrócie
- Odnaleziono pięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeń przy granicy z Rosją i Finlandią.
- Wcześniej odnaleziono także pięciu innych żołnierzy, którzy również zaginęli podczas tych samych manewrów.
- Żaden z żołnierzy nie wymagał pomocy medycznej i wszyscy są cali i zdrowi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Norweska policja poinformowała, że pięciu poszukiwanych od czwartku żołnierzy zostało odnalezionych na północy kraju, przy granicy z Rosją i Finlandią.
- Żołnierze znajdują się w pewnej odległości od granicy z Finlandią i zgłosili się przez radio - przekazał Øyvind Holstbrekken z lokalnej policji, kierujący akcją poszukiwawczą.
Holstbrekken przekazał również, że "żaden z żołnierzy nie potrzebuje opieki medycznej". - Chodzi tylko o to, aby sprowadzić ich z powrotem - dodał.
Norwegia. Żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń
Zaginieni żołnierze brali udział w ćwiczeniach przetrwania. Poszukiwania rozpoczęto, gdy nie stawili się oni w czwartek rano na umówione miejsce zbiórki i nie było z nimi kontaktu.
Podczas tych samych ćwiczeń zaginęło jeszcze pięciu innych żołnierzy. Trzech z nich zgłosiło się jednak na miejscu zbiórki z opóźnieniem, a dwóch zostało jeszcze w czwartek odnalezionych przez śmigłowiec ratunkowy.
Żołnierze są częścią batalionu Jeger garnizonu Porsanger, stacjonującego w okręgu Finnmark. W akcji poszukiwawczej brali udział funkcjonariusze z psami, Czerwony Krzyż i wojsko. Policja używała dronów, zaangażowano też śmigłowce.
Źródło: NRK, yle.fi