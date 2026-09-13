W skrócie Ponad 100 osób zostało ewakuowanych z promu płynącego między Jawą a Borneo po utracie kontaktu w trudnych warunkach pogodowych.

Prom "Virgo Transport 8" z 243 osobami na pokładzie utracił łączność podczas rejsu na Morzu Jawajskim.

Ratownicy odnaleźli prom, potwierdzono śmierć jednej osoby, a los ponad stu pasażerów pozostaje nieznany.

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Indonezyjskie służby ratunkowe rozpoczęły akcję poszukiwawczą po tym, jak prom pasażersko-towarowy przewożący 243 osoby utracił łączność na Morzu Jawajskim podczas rejsu z Jawy Wschodniej do prowincji Kalimantan Południowy na wyspie Borneo.

Biuro ds. Poszukiwań i Ratownictwa w Banjarmasin, stolicy prowincji Kalimantan Południowy, przekazało, że otrzymało zgłoszenie o awarii łączności na statku "Virgo Transport 8". Jednostka zmierzała do tego miasta z Surabai - drugiego co do wielkości miasta Indonezji, położonego w prowincji Jawa Wschodnia.

Arianto Ardi, szef operacyjny służb ratunkowych w Banjarmasin, potwierdził utratę łączności ze statkiem i poinformował, że w rejon zdarzenia wysłano ekipy ratunkowe. Władze podały, że operator statku zgłosił incydent po otrzymaniu informacji, iż jednostka napotkała trudne warunki pogodowe.

Indonezja. Zaginięcie promu. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Niedługo później służby ratunkowe poinformowały o odnalezieniu statku. Ratownicy musieli radzić sobie z ponad 2,5 metrowymi falami, że do niego dotrzeć. - To bardzo ryzykowne warunki dla statków. Nawet nasza łódź, która ma 40 metrów, jest w dużym niebezpieczeństwie - przekazał I Putu Sudayana, szef lokalnych służb ratunkowych.

Poinformował również, że w wyniku incydentu dotychczas potwierdzono śmierć co najmniej jednego pasażera statku, a ponad 100 osób zostało już bezpiecznie ewakuowanych. - Możemy przekazać, że całkowita liczba ewakuowanych pasażerów wynosi 103 osoby - przekazał. Los pozostałych pasażerów na tę chwilę pozostaje nieznany.

W Indonezji, kraju liczącym ponad 17 tys. wysp, wypadki morskie zdarzają się regularnie. W poniedziałek zaginęła tam motorówka z ośmioma dziennikarzami, którzy relacjonowali erupcję wulkanu Anak Krakatau. W ubiegłym miesiącu w cieśninie Lombok u wybrzeży Bali na promie wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła, pięć zaginęło, a 211 udało się uratować. Z kolei w lipcu na południe od wyspy Sulawesi zatonął prom przewożący 70 osób.



