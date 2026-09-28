Zaginął Michał Jurkowski. Szkocka policja "coraz bardziej zmartwiona"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Szkocka policja próbuje odnaleźć 36-letniego Michała Jurkowskiego. Po raz ostatni mężczyznę widziano przed kilkoma dniami na obozowisku w okolicach Fionnphortu. - Coraz bardziej martwimy się o jego dobrostan - przekazał mediom insp. Andrew Barron. Służby udostępniły zdjęcie i rysopis. Zaginiony ma charakterystyczne tatuaże.

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Dwóch policjantów na chodniku przy trawniku; w rogu zdjęcie Michała Jurkowskiego z blond włosami
Michał Jurkowski na zdjęciu udostępnionym przez szkocką policjęPolice Scotland Argyll & West Dunbartonshire; Alastair GrantAP

W skrócie

  • Policja w Szkocji poszukuje 36-letniego Michała Jurkowskiego, który był ostatnio widziany na kempingu koło Fionnphortu na wyspie Mull.
  • Został opublikowany rysopis zaginionego, opisujący jego wzrost, długie blond włosy, brodę i tatuaże na szyi oraz podano szczegóły dotyczące ubioru z dnia zaginięcia.
  • Fionnphort, gdzie mężczyznę widziano po raz ostatni, to mała wioska i port będący punktem przeprawy promowej na wyspę Iona.
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Michał Jurkowski zaginął podczas pobytu na szkockiej wyspie Mull. Ostatni raz 36-latka widziano w czwartek (24 września) około godz. 21.00 na kempingu Catchean w okolicy wioski Fionnhort. Miejsce to znajduje się na krańcu wspomnianej wyspy.

Michał Jurkowski zaginął w Szkocji. Udostępniono jego zdjęcie

Jak wynika z policyjnego opisu, 36-letni Michał Jurkowski ma 173 cm wzrostu, długie blond włosy i brodę. Charakterystycznym elementem jego wyglądu są tatuaże na szyi.

"Kiedy widziano go po raz ostatni, miał na sobie czarną kurtkę typu anorak, jasnoszare spodnie dresowe, czarno-białą wełnianą czapkę oraz białe buty sportowe" - podano.

Szkocja. Apel policji w sprawie zaginionego

Szkoccy policjanci z regionu Argyll i West Dunbartonshire zaapelowali o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Według komunikatów przekazywanych w weekend wciąż nie udało się wpaść na trop.

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- Coraz bardziej martwimy się o stan Michała i wciąż prowadzimy dochodzenie w celu jego odnalezienia. Apelujemy do każdego, kto widział Michała lub ma jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, aby jak najszybciej się z nami skontaktował - mówił inspektor Andrew Barron, cytowany w komunikacie służb.

Fionnphort to niewielka wioska i port, który jest przede wszystkim punktem przeprawy promowej na wyspę Iona, słynącej z historycznego opactwa. Miejsce przyciąga pielgrzymów i miłośników historii.

Źródła: Daily Record, News STV

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