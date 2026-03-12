W skrócie Emerytowany generał USA William Neil McCasland zaginął z końcem lutego, a w jego poszukiwania zaangażowane jest m.in. FBI.

Wydano alert informujący o "problemach zdrowotnych" zaginionego generała, a mieszkańców poproszono o sprawdzenie nagrań z kamer monitoringu.

McCasland mógł być związany z rzekomo prowadzonymi w bazie Wright-Patterson badaniami nad UFO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

William Neil McCasland był ostatnio widziany w swoim domu w Albuquerque rankiem 27 lutego - przekazało biuro szeryfa hrabstwa Bernalillo, które prowadzi śledztwo w sprawie jego zaginięcia. Ze względu na przeszłość mężczyzny w poszukiwaniach biorą udział liczne agencje, w tym agenci federalni z biura FBI w Albuquerque.

USA: Emerytowany generał zniknął bez śladu. Wydali specjalny alert

"Naszym priorytetem jest bezpieczne odnalezienie pana McCaslanda" - przekazał szeryf hrabstwa Bernalillo John Allen. "Nasi śledczy i zespoły poszukiwawcze pracują nieustannie i ściśle współpracujemy z naszymi partnerami lokalnymi, stanowymi i federalnymi" - zapewnił.

W związku z zaginięciem emerytowanego generała w Stanach Zjednoczonych wydano silver alert (pol. srebrny alert), komunikat uruchamiany na wypadek zaginięcia osoby starszej.

Zgodnie z prawem stanu Nowy Meksyk, powiadomienia służą do lokalizowania zaginionych osób w wieku 50 lat i starszych "z wyraźnymi oznakami nieodwracalnego pogorszenia zdolności intelektualnych". Treść alertu wskazuje na "problemy zdrowotne" emerytowanego generała, które mają być powodem do obaw o jego bezpieczeństwo. Biuro szeryfa nie podało jednak więcej informacji na ten temat.

Poszukiwania amerykańskiego generała trwają. "Nie tracimy nadziei"

Szeryf John Allen poprosił mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców o sprawdzenie nagrań z kamer monitoringu w okolicy, gdzie zaginął McCasland i przekazanie wszelkich istotnych informacji do jego biura. Podkreślił, że przeszukania okolicy i rozmowy ze świadkami nie wskazują, by zniknięcie wojskowego miało związek z przestępstwem.

Miejscowe władze informowały wcześniej, że "nie tracą nadziei" na odnalezienie 68-latka, mimo że nadal nie wiadomo, co się z nim stało. "To niezwykłe, że mężczyzna nie miał kontaktu z rodziną i przyjaciółmi przez tak długi czas - podawało kilka dni temu biuro szeryfa.

W komunikacie czytamy, że McCasland ma 180 cm wzrostu, siwe włosy i niebieskie oczy. Śledczy uważają, że rano, kiedy widziano go po raz ostatni, wyszedł z domu pieszo i zasugerowali, że mógł przebywać w górach Sandia pod Albuquerque 27 lub 28 lutego. Opisano go jako "zapalonego miłośnika przyrody", który "często wędruje, biega i jeździ na rowerze po Northeast Heights i u podnóża Sandia".

Zaginął generał USA. W tle badania nad UFO

McCasland przeszedł na emeryturę w 2013 r. po długiej karierze w amerykańskich siłach powietrznych. Pełnił funkcję dowódcy laboratorium badawczego sił powietrznych w słynnej bazie lotniczej Wright-Patterson w stanie Ohio, kierował też ośrodkiem badawczym Phillips Research Site w bazie lotniczej Kirtland w Albuquerque.

Baza Wright-Patterson od lat pojawia się w spekulacjach na temat badań nad niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Z tego powodu McCaslanda łączono z teoriami o tajnych projektach związanych z UFO.

McCasland otrzymał powołanie do służby w 1979 r. po ukończeniu Akademii Sił Powietrznych na kierunku inżynierii astronautycznej. Później uzyskał stopień doktora w tej dziedzinie w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Źródło: CBS News

Akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi ws. afery mailowej. Tomczyk: Ma jakieś wątpliwości co do procedur? Polsat News Polsat News