Miasto wcześniej wprowadziło ograniczenia, dotyczące krótkoterminowego wynajmu mieszkań w niektórych obszarach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władze Aten mogą ograniczyć budowę nowych hoteli, aby powstrzymać wzrost ruchu turystycznego, który staje się już uciążliwy dla lokalnych mieszkańców - informuje serwis Euronews.

Ateny nie chcą więcej hoteli. "Nie możemy stać się Barceloną"

Wcześniej stolica Grecji wstrzymała wydawanie pozwoleń na wynajem krótkoterminowy w niektórych obszarach miasta. Wkrótce może to dotyczyć także licencji na budowę nowych hoteli - czytamy.

- Musimy naprawdę sprawdzić, czy potrzebujemy więcej hoteli, ile ich jest i gdzie. Musimy zobaczyć i zastanowić się, ile dodatkowego ruchu turystycznego jesteśmy w stanie obsłużyć i gdzie. Nie możemy stać się Barceloną. Musimy zrozumieć, że istnieją przesycone obszary, które nie mogą sobie pozwolić na nowe miejsca: niezależnie od tego, czy są to wynajmy krótkoterminowe, czy nie - przekonuje burmistrz Aten Haris Doukas.

Miliony turystów, tysiące łóżek hotelowych. Ateny o krok od zakazu

Według najnowszych danych, w Attyce, regionie administracyjnym obejmującym m.in. Ateny, znajduje się 68 934 łóżek hotelowych, z czego około 35 tys. - w samej stolicy i na jej przedmieściach.

Jak czytamy, przedstawiciele branży hotelarskiej przyznają, że liczba hoteli w największym mieście Grecji w ostatnim czasie rzeczywiście znacząco wzrosła.

Prezes lokalnego stowarzyszenia hotelarzy, Eugenios Vassilikos, zgadza się, że doświadczenia Barcelony - gdzie krótkoterminowy wynajem pokoi został całkowicie zakazany (od 2028 r.), a licencje na nowe hotele zostały wstrzymane (w 2017 r.) - stanowią dobry przykład dla Aten.

Według Euronews Ateny są obecnie najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w Grecji. W 2025 roku miasto odwiedziło 12 mln zagranicznych turystów. Dla porównania populacja całej aglomeracji ateńskiej wynosi około 3,6 mln osób.

