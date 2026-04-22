Żadnych nowych hoteli. Turystyczne miasto w Europie rozważa zakaz
Ateny mogą ograniczyć budowę nowych hoteli, aby zahamować wzrost ruchu turystycznego. Jak wyjaśnia serwis Euronews, napływ podróżnych staje się coraz większym obciążeniem dla lokalnej ludności. Stolica Grecji już wcześniej wprowadziła ograniczenia, dotyczące krótkoterminowego wynajmu mieszkań. - Nie możemy stać się Barceloną - przekonuje burmistrz miasta Haris Doukas.
Władze Aten mogą ograniczyć budowę nowych hoteli, aby powstrzymać wzrost ruchu turystycznego, który staje się już uciążliwy dla lokalnych mieszkańców - informuje serwis Euronews.
Ateny nie chcą więcej hoteli. "Nie możemy stać się Barceloną"
Wcześniej stolica Grecji wstrzymała wydawanie pozwoleń na wynajem krótkoterminowy w niektórych obszarach miasta. Wkrótce może to dotyczyć także licencji na budowę nowych hoteli - czytamy.
- Musimy naprawdę sprawdzić, czy potrzebujemy więcej hoteli, ile ich jest i gdzie. Musimy zobaczyć i zastanowić się, ile dodatkowego ruchu turystycznego jesteśmy w stanie obsłużyć i gdzie. Nie możemy stać się Barceloną. Musimy zrozumieć, że istnieją przesycone obszary, które nie mogą sobie pozwolić na nowe miejsca: niezależnie od tego, czy są to wynajmy krótkoterminowe, czy nie - przekonuje burmistrz Aten Haris Doukas.
Miliony turystów, tysiące łóżek hotelowych. Ateny o krok od zakazu
Według najnowszych danych, w Attyce, regionie administracyjnym obejmującym m.in. Ateny, znajduje się 68 934 łóżek hotelowych, z czego około 35 tys. - w samej stolicy i na jej przedmieściach.
Jak czytamy, przedstawiciele branży hotelarskiej przyznają, że liczba hoteli w największym mieście Grecji w ostatnim czasie rzeczywiście znacząco wzrosła.
Prezes lokalnego stowarzyszenia hotelarzy, Eugenios Vassilikos, zgadza się, że doświadczenia Barcelony - gdzie krótkoterminowy wynajem pokoi został całkowicie zakazany (od 2028 r.), a licencje na nowe hotele zostały wstrzymane (w 2017 r.) - stanowią dobry przykład dla Aten.
Według Euronews Ateny są obecnie najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w Grecji. W 2025 roku miasto odwiedziło 12 mln zagranicznych turystów. Dla porównania populacja całej aglomeracji ateńskiej wynosi około 3,6 mln osób.