W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował do Donalda Trumpa o unikanie niespodzianek podczas planowanego spotkania z przywódcami Chin i Rosji.

Donald Trump zapowiedział rozmowy z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem w Chinach, a głównym tematem spotkania ma być kwestia denuklearyzacji.

Według doniesień medialnych dyplomaci koncentrują się na sprawach, w których łatwiej o porozumienie, m.in. na roli sztucznej inteligencji w systemach broni jądrowej.

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- Chcę jeszcze raz bardzo wyraźnie przekazać nasze przesłanie Stanom Zjednoczonym: proszę, żadnych niespodzianek - powiedział w piątek Friedrich Merz dziennikarzom podczas szczytu UE w Dublinie.

Kanclerz Niemiec odniósł się w ten sposób do spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem w przyszłym tygodniu w Chinach. - Pozostańcie w drużynie Europy i Ukrainy i pozwólcie nam wspólnie działać na rzecz prawdziwego pokoju na Ukrainie - zaapelował Merz.

Spotkanie Trump-Putin-Xi. Merz do prezydenta USA: Żadnych niespodzianek

O możliwości spotkania trzech przywódców mocarstw informował w niedzielę sam Donald Trump. - Będę leciał do Chin. (...) I myślę, że jednym ze spotkań będzie spotkanie z prezydentami Putinem i Xi. Będzie to ciekawe - powiedział Trump dziennikarzom. Dodał również, że jednym z tematów rozmów ma być denuklearyzacja.

Później w środę odbyła się rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji USA i Chin, Marco Rubio i Wanga Yi. W komunikacie Departament Stanu podał, że połączenie dotyczyło podróży Trumpa do Chin na szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen oraz planowanej na grudzień wizyty Xi Jinpinga w Miami na szczycie G20.

"Obaj (...) zgodzili się co do znaczenia merytorycznych rozmów na szczeblu przywódców dla realizacji celów takich jak pokój i denuklearyzacja, w tym na potencjalnym trójstronnym spotkaniu przywódców z Rosją" - podano.

Trójgłos ws. spotkania przywódców USA, Rosji i Chin. O czym będzie rozmowa?

Waszyngton od dawna próbuje zaangażować Pekin w rozmowy o ograniczeniach arsenału nuklearnego, lecz Chiny konsekwentnie odrzucały te propozycje, wskazując na to, że ich arsenał jest znacznie mniejszy niż USA i Rosji.

W komunikacie chińskiego MSZ ze środowej rozmowy Rubio i Yi nie wspomniano ani o spotkaniu trójstronnym, ani o "denuklearyzacji". Pekin nie wyklucza jednak, że do spotkania trójki przywódców może dojść.

Według wcześniejszych doniesień amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" Rosja chciała, by spotkanie było poświęcone głównie wojnie w Ukrainie. Prezydent Trump mówił z kolei o wojnie w Iranie oraz broni jądrowej.

Z kolei hongkoński dziennik "South China Morning Post" ujawnił w środę, powołując się na źródła w dyplomacji, że kwestie wojny Rosji przeciw Ukrainie oraz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, niemal całkowicie spadły z agendy planowanych rozmów.

Według "SCMP" zespoły przygotowujące rozmowy obecnie skupiają się na sprawach, w których możliwe jest osiągnięcie porozumienia, w tym na roli sztucznej inteligencji w systemach dowodzenia bronią jądrową.



