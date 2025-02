Żądania Trumpa obrócili w żart. Chcą odkupić jeden ze stanów USA

USA chcą Grenlandii. Dania zakpiła z Trumpa, mówią o "kupnie Kalifornii"

"Czy kiedykolwiek spojrzałeś na mapę i pomyślałeś: 'Wiesz, czego potrzebuje Dania? Więcej słońca, palm i wrotek'. Cóż, mamy jedyną w swoim rodzaju okazję, by urzeczywistnić to marzenie. Kupmy Kalifornię od Donalda Trumpa! " - czytamy na stronie internetowej.

Aktywiści wyjaśnili, dlaczego chcą pozyskać Kalifornię od Stanów Zjednoczonych . Argumentują to m.in.: bardziej sprzyjającą pogodą w USA, dominacją technologiczną, tostami z awokado oraz Disneylandem, którego nazwę zmieniliby na "Hans Christian Andersenland" , nawiązując tym samym do słynnego duńskiego pisarza.

USA a Grenlandia. Aktywiści w ironiczny sposób odpowiadają na żądania Trumpa

Co więcej, oprócz zebrania potężnej kwoty na "zakup" Kalifornii, aktywiści podkreślają - ponownie nie szczędząc ironii - że wyślą do USA najlepszych negocjatorów, czyli dyrektorów Lego oraz obsadę serialu "Borgen" (w j. polskim "Rząd"). Ponadto wprowadzą hygge do Hollywood oraz wybudują ścieżki rowerowe w Beverly Hills.