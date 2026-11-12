Zaczęło się od kłótni o miejsce. Dantejskie sceny na pokładzie samolotu

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu lecącego z Majorki do Niemiec. Na pokładzie maszyny doszło do awantury między dwoma mężczyznami, którzy pokłócili się o miejsce. W pewnym momencie jeden z podróżnych zaatakował drugiego. Polała się krew.

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Samolot pasażerski linii Ryanair w locie na tle nieba
Bójka pasażerów na pokładzie samolotu lecącego do NiemiecAnna ZverevaWikimedia Commons

W skrócie

  • Na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego z Majorki do Niemiec doszło do bójki między dwoma pasażerami w wieku 51 i 71 lat.
  • 51-letni pasażer uderzył współpodróżnego tabletem w twarz, co doprowadziło do obrażeń i krwawienia u starszego z mężczyzn.
  • Po wylądowaniu w Memmingen służby zatrzymały napastnika, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie niebezpiecznego uszkodzenia ciała.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego z Palma de Mallorca do Memmingen na południu Niemiec.

Jak informuje niemiecki dziennik "Allgäuer Zeitung", w trakcie podróży, gdy samolot był w powietrzu, doszło do konfliktu między dwoma pasażerami w wieku 51 i 71 lat, którzy pokłócili się o ilość zajmowanego miejsca.

Z ustaleń policji wynika, że starszy z mężczyzn miał wielokrotnie zwracać uwagę swojemu współpasażerowi, że zajmuje za dużo przestrzeni.

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Bójka na pokładzie samolotu. Kłótnia o miejsce

Wymiana zdań szybko przeistoczyła się w rękoczyny. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn nie wytrzymał i uderzył swojego towarzysza podróży tabletem w twarz. 

71-latek został ranny, polała się również krew. Pozostałym pasażerom nic się nie stało.

Po wylądowaniu na lotnisku w Memmingen na pokład samolotu weszły służby, które udzieliły pomocy poszkodowanemu mężczyźnie oraz zatrzymały agresywnego pasażera. 

"Prowadzimy dochodzenie przeciwko pasażerowi linii Ryanair w związku z podejrzeniem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - poinformowała policja.

Źródło: "Allgäuer Zeitung"

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