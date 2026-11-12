W skrócie Na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego z Majorki do Niemiec doszło do bójki między dwoma pasażerami w wieku 51 i 71 lat.

51-letni pasażer uderzył współpodróżnego tabletem w twarz, co doprowadziło do obrażeń i krwawienia u starszego z mężczyzn.

Po wylądowaniu w Memmingen służby zatrzymały napastnika, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego z Palma de Mallorca do Memmingen na południu Niemiec.

Jak informuje niemiecki dziennik "Allgäuer Zeitung", w trakcie podróży, gdy samolot był w powietrzu, doszło do konfliktu między dwoma pasażerami w wieku 51 i 71 lat, którzy pokłócili się o ilość zajmowanego miejsca.

Z ustaleń policji wynika, że starszy z mężczyzn miał wielokrotnie zwracać uwagę swojemu współpasażerowi, że zajmuje za dużo przestrzeni.

Bójka na pokładzie samolotu. Kłótnia o miejsce

Wymiana zdań szybko przeistoczyła się w rękoczyny. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn nie wytrzymał i uderzył swojego towarzysza podróży tabletem w twarz.

71-latek został ranny, polała się również krew. Pozostałym pasażerom nic się nie stało.

Po wylądowaniu na lotnisku w Memmingen na pokład samolotu weszły służby, które udzieliły pomocy poszkodowanemu mężczyźnie oraz zatrzymały agresywnego pasażera.

"Prowadzimy dochodzenie przeciwko pasażerowi linii Ryanair w związku z podejrzeniem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - poinformowała policja.

Źródło: "Allgäuer Zeitung"



