"Zaczęła bełkotać o swojej matce". Asystentka AI męczy klientów sieci
"Poprosiła mnie o datę urodzenia, a gdy ją podałem, zaczęła bełkotać o tym, że jej matka urodziła się w tym samym roku". Tak brzmiała jedna ze skarg, złożona na Olive, asystentkę AI australijskiej sieci supermarketów Woolworths. Choć oprogramowanie miało pomagać klientom w rozwiązywaniu ich problemów przez całą dobę, to w ostatnim czasie zdarzało mu się zbaczać z tematu.
W skrócie
- Pojawiły się skargi na Olive, asystentkę AI Woolworths, która zbaczała z tematu rozmów.
- Woolworths ograniczył działanie Olive po uwagach klientów dotyczących jej wypowiedzi na temat matki oraz osobistych historii.
- Rzecznik Woolworths wyjaśnił, że nietypowe odpowiedzi Olive wynikały ze skryptów stworzonych kilka lat temu i zostały usunięte po zgłoszeniach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Niepochlebne opinie na temat Olive zaczęły pojawiać się w internecie w ostatnich tygodniach. Jak podaje agencja AFP, australijska sieć supermarketów Woolworths ostatecznie została zmuszona do ograniczenia działania asystentki obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji po tym, jak zaczęła ona rozwlekać się w rozmowach o swojej rzekomej matce.
Zgodnie z założeniami, Olive miała pomagać klientom giganta w przeróżnych czynnościach związanych ze składaniem zamówienia oraz procesem jego śledzenia. W ostatnich tygodniach okazało się jednak, że oprogramowanie zaczęło zbaczać z tematu.
Problemy klientów sieci sklepów. Skarżą się na asystentkę AI
Jeden z użytkowników poinformował, że Olive poprosiła go o podanie swojej daty urodzenia. Po przekazaniu tych danych asystentka AI miała "zacząć bełkotać o tym, że jej matka urodziła się w tym samym roku". Stało się to podczas rozmowy przez infolinię.
Podobny problem został zgłoszony przez innego użytkownika, który utrzymywał, że w trakcie rozmowy Olive "mówiła o swoich krewnych", a podczas wyszukiwania informacji wydawała dźwięki imitujące pisanie na klawiaturze.
Kolejny użytkownik wskazał, że z Olive skontaktowała się jego matka. Wówczas asystentka AI miała zacząć opowiadać kobiecie, że jest prawdziwą osobą. Mówiła także o swoich wspomnieniach z własną rzekomą matką i "o jej gniewnym głosie".
Inny użytkownik stwierdził z kolei, że podczas rozmowy z Olive poczuł "zażenowanie i wstręt". Dodał, że czas spędzony na rozmowie z asystentką AI został w jego ocenie "zmarnowany", co sprawiło, że zaczął "nienawidzić Olive" i źle jej życzyć.
Asystentka AI miała być bardziej ludzka. Zaczęła "bełkotać o swojej matce"
Rzecznik Woolworths przekazał AFP, że Olive powstała w 2018 roku i od tego czasu "opinie klientów na jej temat były bardzo pozytywne". Dodał, że sposób zagadywania klientów w przypadku pojawienia się pytania o datę urodzenia został zasugerowany wcześniej przez jednego z pracowników.
- Kilka odpowiedzi dotyczących urodzin zostało napisanych dla Olive przez członka zespołu kilka lat temu, jako bardziej osobisty sposób, w jaki Olive mogła się łączyć z klientami - wytłumaczył rzecznik Woolworths. - Z powodu opinii klientów niedawno usunęliśmy ten konkretny skrypt - dodał.
Woolworths nie jest jedyną siecią supermarketów, która wprowadziła możliwość korzystania z asystentów AI. Choć jest to coraz powszechniejszy sposób na komunikację z klientami, to specjaliści ostrzegają, że tego typu oprogramowania mogą "halucynować", wymyślając nieprawdziwe zdarzenia lub odpowiadając na pytania w nierzetelny sposób.
Źródło: AFP