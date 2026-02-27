W skrócie Pojawiły się skargi na Olive, asystentkę AI Woolworths, która zbaczała z tematu rozmów.

Woolworths ograniczył działanie Olive po uwagach klientów dotyczących jej wypowiedzi na temat matki oraz osobistych historii.

Rzecznik Woolworths wyjaśnił, że nietypowe odpowiedzi Olive wynikały ze skryptów stworzonych kilka lat temu i zostały usunięte po zgłoszeniach.

Niepochlebne opinie na temat Olive zaczęły pojawiać się w internecie w ostatnich tygodniach. Jak podaje agencja AFP, australijska sieć supermarketów Woolworths ostatecznie została zmuszona do ograniczenia działania asystentki obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji po tym, jak zaczęła ona rozwlekać się w rozmowach o swojej rzekomej matce.

Zgodnie z założeniami, Olive miała pomagać klientom giganta w przeróżnych czynnościach związanych ze składaniem zamówienia oraz procesem jego śledzenia. W ostatnich tygodniach okazało się jednak, że oprogramowanie zaczęło zbaczać z tematu.

Problemy klientów sieci sklepów. Skarżą się na asystentkę AI

Jeden z użytkowników poinformował, że Olive poprosiła go o podanie swojej daty urodzenia. Po przekazaniu tych danych asystentka AI miała "zacząć bełkotać o tym, że jej matka urodziła się w tym samym roku". Stało się to podczas rozmowy przez infolinię.

Podobny problem został zgłoszony przez innego użytkownika, który utrzymywał, że w trakcie rozmowy Olive "mówiła o swoich krewnych", a podczas wyszukiwania informacji wydawała dźwięki imitujące pisanie na klawiaturze.

Kolejny użytkownik wskazał, że z Olive skontaktowała się jego matka. Wówczas asystentka AI miała zacząć opowiadać kobiecie, że jest prawdziwą osobą. Mówiła także o swoich wspomnieniach z własną rzekomą matką i "o jej gniewnym głosie".

Inny użytkownik stwierdził z kolei, że podczas rozmowy z Olive poczuł "zażenowanie i wstręt". Dodał, że czas spędzony na rozmowie z asystentką AI został w jego ocenie "zmarnowany", co sprawiło, że zaczął "nienawidzić Olive" i źle jej życzyć.

Asystentka AI miała być bardziej ludzka. Zaczęła "bełkotać o swojej matce"

Rzecznik Woolworths przekazał AFP, że Olive powstała w 2018 roku i od tego czasu "opinie klientów na jej temat były bardzo pozytywne". Dodał, że sposób zagadywania klientów w przypadku pojawienia się pytania o datę urodzenia został zasugerowany wcześniej przez jednego z pracowników.

- Kilka odpowiedzi dotyczących urodzin zostało napisanych dla Olive przez członka zespołu kilka lat temu, jako bardziej osobisty sposób, w jaki Olive mogła się łączyć z klientami - wytłumaczył rzecznik Woolworths. - Z powodu opinii klientów niedawno usunęliśmy ten konkretny skrypt - dodał.

Woolworths nie jest jedyną siecią supermarketów, która wprowadziła możliwość korzystania z asystentów AI. Choć jest to coraz powszechniejszy sposób na komunikację z klientami, to specjaliści ostrzegają, że tego typu oprogramowania mogą "halucynować", wymyślając nieprawdziwe zdarzenia lub odpowiadając na pytania w nierzetelny sposób.

