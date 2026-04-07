W skrócie We wtorek w północno-zachodniej Georgii republikanin Clay Fuller i demokrata Shawn Harris rywalizują o miejsce w Izbie Reprezentantów USA.

Ostateczny wynik wyborów ma być testem wpływu Donalda Trumpa na elektorat w kontekście aktualnych wydarzeń międzynarodowych.

Według profesora Michaela Bailey'a z Berry College, Fuller prawdopodobnie wygra wybory, a uzyskany przez Harrisa wynik powyżej 45 proc. byłby istotnym sygnałem politycznym.

W drugiej turze wyborów do Kongresu politycy powalczą o miejsce zwolnione w Izbie Reprezentantów USA w styczniu tego roku. Była kongresmenka Marjorie Taylor Greene, niegdyś jedna z największych zwolenniczek Donalda Trumpa i ruchu MAGA, zrezygnowała z funkcji i publicznie odcięła się od polityki prezydenta.

Choć republikanie utrzymują w Georgii silną pozycję, a popierany przez Trumpa kandydat jest faworytem w wyborczym wyścigu, wyniki wtorkowego głosowania mają być testem wpływu Trumpa na jego elektorat w obliczu między innymi wojny na Bliskim Wschodzie czy interwencji zbrojnej w Wenezueli.

O miejsce w Kongresie powalczą Clay Fuller, były prokurator okręgowy i kandydat popierany przez prezydenta USA, oraz weteran Gwardii Narodowej Sił Powietrznych USA Shawn Harris, który liczy na poparcie wyborców niezadowolonych z polityki Białego Domu.

Jak podaje Reuters, faworytem w wyścigu jest kandydat republikanów.

W pierwszej turze Harris uzyskał 37,3 proc. głosów, a Fuller 34,9 proc., pokonując dwunastu republikańskich kandydatów.

Zobacz również: Joanna Mazur

Ostateczny wynik obu kandydatów będzie sygnałem dla demokratów, którzy liczą na wysokie poparcie w wyborach uzupełniających oraz dla środowiska Trumpa, czy wysokie ceny paliw i niepokój związany z wojną w Iranie wpływają na dotychczasowy elektorat.

Zdaniem profesora nauk politycznych z Berry College Michaela Bailey'a, to Fuller zdobędzie miejsce w Izbie Reprezentantów.

"Jeśli (Harris) zdobędzie 45 proc., to moim zdaniem będzie to wiadomość na cały kraj, ponieważ jest to okręg o silnych czerwonych sympatiach" - mówił w wywiadzie dla Reuters. Jak dodał, taki wynik może sprowokować niektórych republikańskich kongresmenów do zmiany barw politycznych.

"Dla Trumpa liczy się przede wszystkim wygląd i postrzeganie. Jeśli nie będzie postrzegany jako ktoś z magicznym talentem, w Partii Republikańskiej panuje na tyle duże zróżnicowanie, że niektórzy będą musieli się od niego odłączyć" - komentował.

Zobacz również: Marcin Jan Orłowski

Shawn Harris zabiega o głosy republikanów rozczarowanych inflacją i polityką zagraniczną USA, a jego kampania koncentruje się na polityce wspierającej interesy rolników i weteranów. Do wyścigu wyborczego przystąpił z przewagą finansową, gromadząc około 4,3 miliona dolarów.

Fuller, były urzędnik Białego Domu w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, jest zwolennikiem polityki "America First". Sam siebie określa jako "konstytucyjnego konserwatystę", a do kampanii przystąpił z budżetem wynoszącym około 787 tys. dolarów.

Zwycięzca drugiej tury wyborów będzie pełnił urząd do końca 2026 roku

Źródło: Reuters

"Kłamliwy i szokujący". Adam Bielan w "Graffiti" reaguje na wpis premiera Polsat News