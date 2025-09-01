W skrócie Narendra Modi i Władimir Putin podkreślili strategiczną współpracę Indii i Rosji podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin.

Poruszono temat zakończenia konfliktu na Ukrainie, wyrażając nadzieję na pokojowe rozwiązanie.

Indie pozostają jednym z kluczowych partnerów handlowych Rosji, zwłaszcza w kontekście zakupu rosyjskiej ropy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nasz bliska współpraca jest ważna nie tylko dla ludzi w obu krajach, ale również dla światowego pokoju, stabilności i dobrobytu - stwierdził indyjski przywódca. Modi odniósł się również do ostatnich rozmów dotyczących potencjalnego zakończenia wojny w Ukrainie. - Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą działać w sposób konstruktywny. Trzeba znaleźć sposób na zakończenie konfliktu jak najszybciej i osiągnięcie trwałego pokoju - dodał.

- Rosja i Indie utrzymywały wyjątkowe, przyjazne i pełne zaufania relacje przez dekady. To jest podstawa rozwoju naszych relacji w przyszłości - stwierdził z kolei Władimir Putin, który nazwał Modiego swoim "drogim przyjacielem".

W swoich mediach społecznościowych premier Indii opublikował również zdjęcie, na którym widać, jak jedzie z Putinem limuzyną należącą do rosyjskiego prezydenta. Obaj przywódcy spotkali się również z Xi Jinpingiem. Na spotkanie z nim szli, trzymając się za ręce.

Spotkanie Modiego z Putinem. "Wyjątkowe partnerstwo strategiczne"

"Odbyliśmy doskonałe spotkanie z prezydentem Putinem na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin. Rozmawialiśmy na temat pogłębienia dalszej współpracy dwustronnej we wszystkich sektorach: handlu, nawozów, kosmosu, bezpieczeństwa i kultury. Wymieniliśmy również poglądy na rozwój regionalny i globalny, w tym na pokojowe rozwiązanie konfliktu w Ukrainie" - stwierdził Modi, podsumowując spotkanie.

"Nasze wyjątkowe i uprzywilejowane partnerstwo strategiczne pozostaje ważnym filarem regionalnej i globalnej stabilności" - dodał.

Indie są jednym z najważniejszych partnerów handlowych Rosji. Wraz z Chinami są największym importerem rosyjskiej ropy naftowej. Donald Trump nałożył w związku z tym na import z Indii 25-procentowe cła. Biały Dom oskarżał Delhi o kupowanie rosyjskiej ropy po niższych cenach, a następnie odsprzedawanie ich drożej.

W poniedziałek oskarżeniom tym zaprzeczył indyjski minister ds. ropy Hardeep Singh Puri. - Prawda jest taka, że nic nie zastąpi drugiego największego producenta ropy na świecie - stwierdził, odnosząc się do kupowania przez Indię surowca z Rosji.

Źródła: Reuters, AFP

"MON zbankrutuje". Błaszczak ostrzega przed problemem w budżecie Polsat News Polsat News