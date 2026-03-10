Bliski Wschód
Bliski Wschód

Zachowanie piłkarek rozwścieczyło reżim. Dramatyczne sceny na lotnisku

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Dwie kolejne zawodniczki reprezentacji Iranu w piłce nożnej zwróciły się o azyl w Australii - donoszą źródła "The Guardian". Wcześniej ochroną objęto pięć piłkarek irańskiej drużyny. Kobiety odmówiły odśpiewania hymnu narodowego podczas rozgrywek, co wywołało ostrą reakcję Teheranu. Do dramatycznych scen miało dojść przed hotelem, a potem na lotnisku w Sydney, z którego odlatywał samolot z kobiecą drużyną.

Zawodniczki reprezentacji Iranu w chustach na głowie
Część zawodniczek irańskiej reprezentacji w piłce nożnej mają być w drodze do Iranunews.com.au/STRAFP

W skrócie

  • Dwie irańskie piłkarki zwróciły się o azyl w Australii po odmowie powrotu do Iranu.
  • Australijskie media opisały dramatyczne sceny na lotnisku i przed hotelem z udziałem reprezentacji Iranu.
  • Pięć zawodniczek otrzymało ochronę w Australii, a sytuacja wywołała międzynarodową reakcję, w tym interwencję Donalda Trumpa.
Dwie kolejne irańskie zawodniczki, które przybyły na rozgrywany w Australii Puchar Azji w piłce nożnej, odmówiły wejścia na pokład samolotu powrotnego do Iranu i zwróciły się do australijskich władz o azyl - donoszą źródła "The Guardian".

We wtorek wieczorem czasu lokalnego z lotniska w Sydney do Kulala Lumpur w Malezji miał wylecieć samolot z niektórymi piłkarkami i pozostałymi członkami irańskiej reprezentacji. Nie wiadomo, jaką trasą i w jaki sposób drużyna wróci do Iranu, ponieważ przestrzeń powietrzna tego kraju jest zamknięta z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

Australia: Batalia wokół irańskiej drużyny. "Dramatyczne sceny"

Na lotnisku w Sydney, z którego odlatywał samolot, zgromadzili się kibice w nadziei, że więcej zawodniczek lub członków sztabu będzie starało się pozostać w Australii - opisuje "The Guardian".

    Australijskie media donoszą o "dramatycznych scenach", jakie rozegrały się wcześniej przed hotelem. Serwis news.com.au opisuje, że gdy irańska reprezentacja opuszczała hotel, członkowie zespołu ciągnęli jedną z piłkarek w stronę autobusu. Wcześniej pojawiały się niepotwierdzone informacje, że kobiety jeszcze z autobusów, którymi były dowożone na stadiony, miały przy pomocy latarek w telefonach nadawać sygnał SOS. Sytuacja - według relacji świadków, o których pisze brytyjski dziennik - miała się powtórzyć także na lotnisku.

    Po tym, jak irańska drużyna odmówiła odśpiewania hymnu narodowego podczas meczu otwarcia kilka dni temu, władze Iranu oskarżyły zawodniczki o "zdradę", zapowiadając surowe kary.

    Australia zaoferowała Irankom azyl. Zainterweniował Donald Trump

    Pięć zawodniczek, z kapitan Zahrą Ghanbari na czele, otrzymało formalną ochronę w Australii od ministra spraw wewnętrznych Tony'ego Burke'a we wtorek rano po ucieczce z hotelu, w którym były pilnowane przez funkcjonariuszy irańskiego reżimu. Kobiety dostały tymczasowe wizy, umożliwiające uzyskanie stałego pobytu i ofertę trenowania z klubem Brisbane Roar.

      Burke deklarował we wtorek rano, że pozostali członkowie zespołu otrzymali możliwość pozostania w Australii. - Dbamy o to, aby istniały kolejne możliwości, w których osoby, które zechcą złożyć wniosek o pozostanie, otrzymają taką możliwość - mówił australijski minister.

      "The Guardian" opisuje, że premier Australii Anthony Albanese znalazł się pod "międzynarodową presją" w związku ze sposobem, w jaki poradził sobie ze sprawą. Presja ta została dodatkowo spotęgowana przez wtorkową interwencję prezydenta USA Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. "Australia popełnia straszliwy błąd humanitarny, pozwalając na przymusowy powrót irańskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej do Iranu" - pisał Trump.

      Albanese oświadczył, że sytuacja pozostaje "delikatna". Twierdził, że to od zawodniczek będzie zależało, czy zwrócą się o pomoc. - To zależy od nich. Ale mówimy im: jeśli chcecie naszej pomocy, to jest ona tutaj i ją zapewnimy - deklarował australijski premier. Część zawodniczek przekonywała, że chce wrócić do Iranu z obawy o los swoich rodzin.

      Źródło: news.com.au, "The Guardian"

