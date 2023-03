Zacharowa wzywa do deeskalacji w Górskim Karabachu

"Wyrażamy poważne zaniepokojenie eskalacją napięć w strefie konfliktu o Górski Karabach. W ostatnich dniach dochodziło do powtarzających się naruszeń zawieszenia broni. Incydent zbrojny, do którego doszło 5 marca, spowodował śmierć zarówno Ormian, jak i strony Azerbejdżanu" - oświadczyła Zacharowa.

Jak przekazała rzeczniczka, Rosja "potwierdza konieczność ścisłego przestrzegania postanowień oświadczenia przywódców Rosji, Azerbejdżanu i Armenii z 9 listopada 2020 r. o całkowitym zawieszeniu ognia i wszelkich działań wojennych w strefie konfliktu o Górski Karabach".

Dalej podała, że "wszelkie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i życia codziennego w strefie odpowiedzialności Rosyjskiego Kontyngentu Misji Pokojowych powinny być rozwiązywane pokojowo".

Zacharowa podkreśliła, że to, co się stało, potwierdza, że konieczny jest szybki powrót Baku i Erewania do negocjacji w ramach realizacji postanowień trójstronnych oświadczeń przywódców Rosji, Azerbejdżanu i Armenii. Mowa o ustaleniach z listopada 2020 roku, ze stycznia 2021 r. oraz października 2022 r., które obejmują odblokowanie regionalnych linii komunikacyjnych, delimitacji granicy i przygotowania traktatu pokojowego.

Górski Karabach. Niedzielna strzelanina

Co najmniej pięć osób - dwóch azerskich żołnierzy i trzech policjantów z Górskiego Karabachu - zginęło w niedzielę w strzelaninie w tej ormiańskiej enklawie na terytorium Azerbejdżanu.

Strony konfliktu podają rozbieżne wersje wydarzeń.

Według MSZ Azerbejdżanu do strzelaniny doszło, gdy żołnierze zatrzymali samochód, który podejrzewali o transportowanie broni drogą prowadzącą z Armenii do stolicy Górskiego Karabachu, Stepanakertu.

MSZ Armenii określiło natomiast te podejrzenia jako "absurdalne" i poinformowało, że konwój przewoził dokumenty, a policjanci mieli tylko służbową broń - podała agencja Reutera.

Górski Karabach. Napięcia wokół regionu

Górski Karabach to zamieszkana głównie przez Ormian enklawa na terytorium Azerbejdżanu. Napięcia wokół tego regionu ponownie wzrosły, gdy zablokowany został w grudniu 2022 roku tzw. korytarz laczyński - jedyna droga łącząca enklawę z Armenią.

Władze Azerbejdżanu oświadczyły, że drogę blokują aktywiści ekologiczni, protestujący przeciwko nielegalnemu - zdaniem Baku - wydobyciu bogactw naturalnych w Górskim Karabachu.

O kontrolę nad enklawą stoczone zostały dwie wojny, które pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar.

