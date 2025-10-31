W skrócie Marija Zacharowa oskarża polskie władze o pogardę dla prawa międzynarodowego i zachęcanie do terroryzmu.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ krytykuje poparcie Donalda Tuska dla odmowy ekstradycji Ukraińca podejrzanego o sabotaż Nord Stream.

Zacharowa krytykuje także stanowisko Polski wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego i rolę MTK w polityce zachodniej.

Marija Zacharowa uważa, że Polska "gardzi" międzynarodowym prawem i zachęca do terroryzmu. Jej wypowiedzi przytacza Biełsat.

- Polskie władze okazują całkowitą pogardę dla prawa międzynarodowego i otwarcie zachęcają do aktów terroryzmu. Jeśli szkodzi to tylko Rosji, to z ich punktu widzenia terroryzm jest czymś dobrym - stwierdziła Zacharowa, która odniosła się do słów Donalda Tuska.

Na początku października premier poparł wyrok polskiego sądu, który odmówił ekstradycji do Niemiec Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odniosła się także do oświadczenia polskiego premiera, który stwierdził, że Kijów ma prawo atakować rosyjskie cele w krajach europejskich. - Polska nie tylko nie przestrzega prawa międzynarodowego, ale także ułatwia Ukrainie ataki na cele rosyjskie w Europie - oznajmiła Marija Zacharowa.

- Ważne, że to były słowa Tuska, a nie komentatora, który może wygadywać bzdury. Mówi on bez cienia zażenowania, że głównym problemem z Nord Stream jest fakt jego powstania. Sam Sikorski twierdzi, że nie uważa bombardowania Nord Streamu za przestępstwo i jest dumny z odmowy sądu ekstradycji zatrzymanych Ukraińców - mówiła Zacharowa.

Wcześniej rosyjska urzędniczka skomentowała ostrzeżenie szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego dotyczące aresztowania Putina na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), jeśli samolot z nim wleci w przestrzeń powietrzną naszego kraju.

- Jak, przepraszam, wypowiedzi Sikorskiego mają się w ogóle do prawa międzynarodowego? Bruksela broni i wspiera MTK na wszelkie możliwe sposoby - mam na myśli brukselską biurokrację - pomimo oświadczeń państw członkowskich - powiedziała, cytowana przez Biełsat.

Zacharowa podkreśliła, że jej zdaniem MTK jest jednym z narzędzi, jakie kraje Zachodu wykorzystują do "utrzymywania neokolonialnych wpływów w krajach Globalnego Południa".

