Zacharowa uderza w rząd Donalda Tuska. "Pogarda dla prawa międzynarodowego"
- Polskie władze okazują całkowitą pogardę dla prawa międzynarodowego i otwarcie zachęcają do aktów terroryzmu - oznajmiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Marija Zacharowa dodała, że "terroryzm z punktu widzenia Polski jest czymś dobrym, jeśli szkodzi on tylko Rosji". W ten sposób odniosła się ona do słów premiera Donalda Tuska i szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego.
Marija Zacharowa uważa, że Polska "gardzi" międzynarodowym prawem i zachęca do terroryzmu. Jej wypowiedzi przytacza Biełsat.
- Polskie władze okazują całkowitą pogardę dla prawa międzynarodowego i otwarcie zachęcają do aktów terroryzmu. Jeśli szkodzi to tylko Rosji, to z ich punktu widzenia terroryzm jest czymś dobrym - stwierdziła Zacharowa, która odniosła się do słów Donalda Tuska.
Na początku października premier poparł wyrok polskiego sądu, który odmówił ekstradycji do Niemiec Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream.
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odniosła się także do oświadczenia polskiego premiera, który stwierdził, że Kijów ma prawo atakować rosyjskie cele w krajach europejskich. - Polska nie tylko nie przestrzega prawa międzynarodowego, ale także ułatwia Ukrainie ataki na cele rosyjskie w Europie - oznajmiła Marija Zacharowa.
Zacharowa uderza w polskie władze. Skomentowała słowa Sikorskiego
- Ważne, że to były słowa Tuska, a nie komentatora, który może wygadywać bzdury. Mówi on bez cienia zażenowania, że głównym problemem z Nord Stream jest fakt jego powstania. Sam Sikorski twierdzi, że nie uważa bombardowania Nord Streamu za przestępstwo i jest dumny z odmowy sądu ekstradycji zatrzymanych Ukraińców - mówiła Zacharowa.
Wcześniej rosyjska urzędniczka skomentowała ostrzeżenie szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego dotyczące aresztowania Putina na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), jeśli samolot z nim wleci w przestrzeń powietrzną naszego kraju.
- Jak, przepraszam, wypowiedzi Sikorskiego mają się w ogóle do prawa międzynarodowego? Bruksela broni i wspiera MTK na wszelkie możliwe sposoby - mam na myśli brukselską biurokrację - pomimo oświadczeń państw członkowskich - powiedziała, cytowana przez Biełsat.
Zacharowa podkreśliła, że jej zdaniem MTK jest jednym z narzędzi, jakie kraje Zachodu wykorzystują do "utrzymywania neokolonialnych wpływów w krajach Globalnego Południa".
Źródło: Biełsat