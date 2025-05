- Oni już upadli do tego punktu, ale chciałabym zauważyć, że strona rosyjska nigdy nie podjęła żadnych proaktywnych kroków , które mogłyby przyczynić się do takiego stanu rzeczy - dodała.

- Jeśli chodzi o perspektywy zmniejszenia poziomu rusofobii (w Polsce - red.) to jest to zapewne nie do nas pytanie, ale do nich. Na razie takich tendencji ewidentnie nie obserwujemy, a brak takich tendencji potwierdza chęć polskich władz do nieustannego tłumaczenia wszelkich własnych problemów machinacjami Moskwy - podsumowała.