W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ opublikowała mapę z lokalizacją ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie, reagując na niedawne zdarzenie na kanale La Manche.

We wtorek rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego żaglowca, który zbliżał się do niej na wodach międzynarodowych.

W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a brytyjski żaglowiec nie został uszkodzony i kontynuował rejs.

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Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skomentowała incydent na kanale La Manche z udziałem rosyjskiego okrętu wojennego Admirał Grigorowicz i cywilnego jachtu pływającego pod brytyjską banderą.

"Admirał Grigorowicz nie będzie wracał do domu tą trasą? Pytam uprzedzająco, na wypadek gdyby ambasada Wielkiej Brytanii zdecydowała się na niebezpieczne zbliżenie" - napisała na Telegramie.

Zacharowa dołączyła zdjęcie mapy stolicy Rosji, na którym widać zaznaczoną brytyjską ambasadę, położoną nad brzegiem rzeki Moskwa.

Kanał La Manche. Strzały z rosyjskiego okrętu. "Niebezpiecznie się zbliżał"

Wcześniej zdarzenie skomentował rosyjski resort obrony, który ocenił, że brytyjski żaglowiec "niebezpiecznie zbliżał się" do fregaty. "W celu zwrócenia uwagi załodze jachtu wystrzelono flary i wydano głośne sygnały ostrzegawcze. Pomimo tych działań statek nadal niebezpiecznie się zbliżał" - przekazał Kreml.

"W związku z tym dowódca podjął decyzję o oddaniu strzałów ostrzegawczych w kierunku jednostki z małych dział" - czytamy.

Do incydentu doszło we wtorek po południu na wodach międzynarodowych, około 20 mil morskich na południe od brytyjskiej wyspy Wight.

Płynący pod brytyjską banderą statek cywilny przemieszczał się w pobliżu należącej do Floty Czarnomorskiej fregaty Admirał Grigorowicz. Wtedy okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku żaglowca.

W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Statek cywilny nie doznał również żadnych zniszczeń i bez przeszkód kontynuował dalszy rejs. - Badamy incydent, do którego doszło na kanale - przekazał rzecznik brytyjskiego resortu obrony.

Rosyjskie statki w pobliżu Wielkiej Brytanii

To nie pierwszy incydent z udziałem rosyjskich statków w okolicach Wysp Brytyjskich. W niedzielę brytyjscy żołnierze weszli na pokład statku Smyrtos. Jednostka należy do tzw. floty cieni.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba incydenty nie były ze sobą powiązane. W kwietniu ówczesny minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey ostrzegał, że Rosjanie próbują potajemnie operować w tym rejonie.

Źródło: RIA Nowosti





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