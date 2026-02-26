Zacharowa nie gryzła się w język, padła cięta riposta. "Kolektyw szaleńców"

W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, nazwała Unię Europejską "kolektywem szaleńców" w odpowiedzi na wypowiedzi wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas dotyczące ograniczenia rosyjskich sił zbrojnych.

Zacharowa odniosła się bezpośrednio do żądań Kallas, podważając możliwość redukcji wojsk na terytorium Rosji oraz porównując granice Rosji z państwami UE i krajami azjatyckimi.

Kallas poinformowała o ograniczeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 i poinformowała o działaniach na rzecz zakazu wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.

Marija Zacharowa, cytowana przez agencję TASS, odniosła się w czwartek do wypowiedzi wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas, która mówiła o konieczności ograniczenia rosyjskich sił zbrojnych.

Rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji stwierdziła, że Unia Europejska stała się "kolektywem szaleńców", którzy nie potrafią trzeźwo ocenić rzeczywistości.

Urzędniczka uderzyła nie tylko w Unię Europejską, ale także w samą Kallas, zarzucając jej, że "mówi bzdury". Stwierdziła przy tym, że żądania wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej są "niezgodne z tym, co zobaczyłaby, wyglądając przez okno".

Kaja Kallas zwróciła się do Rosji. Jest odpowiedź Zacharowej

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zasugerowała Kallas, aby ta "spojrzała na mapę Federacji Rosyjskiej i zadała sobie pytanie, jak może wezwać Rosję do redukcji wojsk na swoim terytorium".

- I żeby spojrzała między innymi na proporcję granic, jakie Rosja ma z krajami członkowskimi UE oraz z innymi krajami, z którymi UE nie ma nic wspólnego. A te kraje, na przykład region Azji, nie mają podobnych aluzji, żądań czy fantazji - podsumowała Marija Zacharowa.

Większy nacisk na Kreml. Bruksela redukuje liczbę pracowników rosyjskiej misji przy UE

Kaja Kallas powiedziała w czwartek w Brukseli, że Wspólnota Europejska musi wywierać większy nacisk na Rosję. Poinformowała, że podjęła decyzję o ograniczeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 osób.

Polityk zaznaczyła przy tym, że UE nie zamierza tolerować "nadużywania uprawnień dyplomatycznych" przez stronę rosyjską. Dodała również, że wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad zakazem wjazdu dla byłych żołnierzy rosyjskich do strefy Schengen. - Nie chcemy, aby zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedziała.

W listopadzie Kallas mówiła o potencjalnych dalszych losach wojny w Ukrainie. Stwierdziła wtedy, że "jeżeli chcemy zapobiec eskalacji konfliktu, powinniśmy ograniczyć armię Rosji, a także jej budżet wojskowy".

- Nie widzimy żadnych oznak, że Moskwa jest gotowa na zawieszenie broni. Rosja nie wygasza swojej machiny militarnej, lecz ją wzmacnia. Musimy przejść od sytuacji, w której Rosja udaje, że negocjuje, do sytuacji, w której musi negocjować - podkreśliła.

