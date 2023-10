Czasami, w zamieszaniu, może dojść do śmierci samicy, do której jednocześnie próbuje dostać się kilka samców - informuje Carolin Dittrich z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Badacze tego ośrodka swoje ustalenia opublikowali 11 października w czasopiśmie naukowym "Royal Society Open Science".

Trzy sposoby na unikanie samców

Nic dziwnego, że samice opracowały kilka technik unikania godów. "Mogą zastosować trzy kluczowe strategie unikania samców, z którymi nie chcą się kojarzyć. Dlatego, że nie są gotowe do rozmnażania albo nie chcą kojarzyć się z określonym samcem" - wskazuje Dittrich, cytowana przez serwis Live Science.

83 proc. przewróciło się na plecy . 48 proc. wydawało pomruki i piski przypominające dźwięki wydawane przez żaby do odstraszania innych osobników. Jedna trzecia żab miała jeszcze inną taktykę. Leżały bez ruchu z wyciągniętymi kończynami przez około dwie minuty.

Przemyślana taktyka czy reakcja na stres?

"Naszym zdaniem wygląda to tak, jakby samica udawała martwą, choć nie możemy udowodnić, że było to świadome zachowanie" - wskazuje Dittrich. "Może to być automatyczna reakcja na stres" - dodała.