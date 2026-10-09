Przemysław Jeziorski został zastrzelony w lipcu 2025 roku, w środku dnia na ulicy w Agia Paraskevi, mieście w północnej części aglomeracji ateńskiej. Napastnik oddał pięć strzałów w klatkę piersiową i szyję swojej ofiary.

Sprawcę aresztowano w tym samym miesiącu. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Jak tłumaczył, chciał zakończyć spór między swoją 43-letnią partnerką a jej byłym mężem.

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Jeziorski był wykładowcą marketingu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W Grecji odwiedzał swoje dzieci. Bliźniaki miały w momencie ataku po 10 lat.

Jeziorski swoją byłą żonę, obywatelkę Grecji, poznał w San Francisco w 2013 roku. Rok później wzięli ślub i doczekali się bliźniąt. W 2021 roku Jeziorski złożył pozew o rozwód. Sąd przyznał opiekę nad dziećmi matce, która zamieszkała z nimi w Grecji.

Naukowiec dostał z kolei prawo do zabierania bliźniąt na miesiąc w każde wakacje. Jeziorski miał starać się dodatkowo o to, żeby dzieci uczęszczały w Grecji do amerykańskiej szkoły, by mogły później kontynuować naukę w liceum lub na studiach w USA.

Jak ustalili śledczy, ofiara i jego była żona przechodzili burzliwy proces rozwodowy. Spierali się nie tylko o kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, ale też o finanse.

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- Zrobiłem to wszystko dla niej i naszych dzieci, żebyśmy mogli prowadzić normalne życie, bez problemów - powiedział policji zabójca po aresztowaniu, cytowany przez CNN.

Mężczyzna przekonywał, że jego partnerka nie wiedziała o tym, co planuje zrobić. W czerwcu kobieta odebrała sobie życie. Przebywała wówczas w więzieniu w ramach aresztu tymczasowego. Postawiono jej zarzut współudziału moralnego w zabójstwie swojego byłego męża.

Zabójca usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Oprócz niego trzech innych mężczyzn uznano za winnych udziału w planowaniu i przeprowadzeniu ataku.

Dzieci Jeziorskiego i jego byłej żony trafiły pod opiekę brata zabitego.

Źródło: "Kathimerini"



