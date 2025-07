Zabójstwo prof. Przemysława Jeziorskiego. Wymowne słowa byłej żony

Byłej żonie zamordowanego na przedmieściach Aten polskiego profesora zarzucono zlecenie jego zabójstwa. - Nigdy go o to nie prosiłam, nigdy nawet o tym nie wspominałam. Zrobił to sam - zeznała kobieta, wskazując, że jedynym winnym tej zbrodni jest jej obecny parter.