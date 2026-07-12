W skrócie Policja poinformowała o zatrzymaniu 28-letniego obywatela Zjednoczonego Królestwa jako podejrzanego w sprawie zamordowania Ann Widdecombe, a wcześniej zatrzymany 26-latek został zwolniony bez zarzutów.

Ann Widdecombe była byłą członkinią Partii Konserwatywnej, Brexit Party oraz Reform UK i została znaleziona martwa w swoim domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon.

Dotychczasowe ustalenia śledczych nie wskazują na polityczne ani terrorystyczne motywy zbrodni, a dochodzenie cały czas trwa.

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W sobotę wieczorem w południowym Yorkshire na północy kraju został zatrzymany 28-letni podejrzany. Jest białym obywatelem Zjednoczonego Królestwa - przekazała policja Devon i Kornwalii. Poprzedni podejrzany - 26-latek, został zwolniony z aresztu bez postawienia zarzutów. Jak przekazano we wcześniejszym komunikacie, mężczyzna ten nie jest już objęty dochodzeniem.

78-letnia Ann Widdecombe była członkinią Partii Konserwatywnej, Brexit Party, a ostatnio - Reform UK. Została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon w czwartek rano. Według ustaleń służb, została zabita niemal dobę wcześniej.

Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie śledztwa nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne. Zaznaczono jednak, że dochodzenie nadal trwa, a wszystkie ustalenia śledczych komunikowane są w pierwszej kolejności rodzinie zmarłej kobiety.

Wielka Brytania. Ann Widdecombe zamordowana

Ann Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora Widdecombe była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją. Pojawiała się w popularnych programach telewizyjnych "Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.

Na doniesienia o zabójstwie Widdecombe zareagował premier Keir Starmer podkreślając, że "przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć". Z kolei lider Reform UK Nigel Farage złożył kwiaty pod jej domem. Jak stwierdził Widdecombe była "najbardziej zagorzałą obrończynią wolności słowa".





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