Wcześniej policja hrabstwa Essex poinformowała, że prowadzenie śledztwa przekazane zostało jednostce antyterrorystycznej. 25-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo został zatrzymany na miejscu zbrodni. Policja już wcześniej oświadczyła, że nie poszukuje nikogo innego w związku z tym zdarzeniem. Aresztowany mężczyzna jest obywatelem Wielkiej Brytanii pochodzenia somalijskiego.



Komendant Ben-Julian Harrington zastrzegł, że śledztwo jest na bardzo wstępnym etapie i na razie nie można wykluczać żadnego scenariusza. Powiedział też, że policja jest w posiadaniu noża użytego w czasie zbrodni.

Zabójstwo posła. Kim był David Amess?

69-letni David Amess, długoletni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, został w piątek tuż po godz. 12. wielokrotnie dźgnięty nożem przez napastnika. Do zdarzenia doszło w miejscowości Leigh-on-Sea w tamtejszym kościele metodystów, gdzie Amess spotykał się z wyborcami ze swojego okręgu. Mimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej poseł zmarł.



Zdjęcie David Amess zmarł po tym jak został wielokrotnie dźgnięty nożem / Rex Features / East News

David Amess. "Jeden z najmilszych ludzi w polityce"

- Myślę, że serca nas wszystkich są dziś pełne szoku i smutku z powodu straty Sir Davida Amessa, który został zabity w swoim punkcie wyborczym w kościele, po prawie 40 latach nieprzerwanej służby mieszkańcom Essex i całej Wielkiej Brytanii. I myślę, że powodem, dla którego ludzie są tak zszokowani i zasmuceni, jest przede wszystkim to, że był on jednym z najbardziej uprzejmych, najmilszych, najbardziej łagodnych ludzi w polityce, a także miał wybitny dokonania w uchwalaniu ustaw, aby pomóc najbardziej bezbronnym, czy to ludziom, którzy cierpią na endometriozę, forsując ustawy, aby położyć kres okrucieństwu wobec zwierząt, lub robiąc wiele, aby zmniejszyć ubóstwo paliwowe, którego doświadczają ludzie w różnych częściach kraju. David był człowiekiem, który z pasją wierzył w ten kraj i w jego przyszłość - oświadczył premier Boris Johnson.



Poparł brexit

Amess był jednym z najstarszych stażem brytyjskich posłów. W Izbie Gmin zasiadał od 1983 roku, z czego od 1997 roku reprezentował okręg Southend West w południowo-wschodniej Anglii. Był zdeklarowanym eurosceptykiem i przed referendum w 2016 roku poparł brexit.



To drugie zabójstwo brytyjskiego posła w ostatnich latach. W czerwcu 2016 roku na kilka dni przed referendum w sprawie brexitu w swoim okręgu zamordowana została laburzystowska posłanka Jo Cox.