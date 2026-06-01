W skrócie Vickrum Digwa został skazany na dożywocie za zabójstwo 18-letniego polskiego studenta Henry’ego Nowaka, którego pięciokrotnie ugodził nożem w Southampton w grudniu zeszłego roku.

Sędzia William Mousley uznał, że działania Digwy wywołały napięcia rasowe w Southampton, a prokurator opisał sprawcę jako osobę mającą "obsesję na punkcie broni".

Policja przyznała się do błędnej oceny sytuacji podczas interwencji. Prowadzone jest niezależne dochodzenie dotyczące postępowania funkcjonariuszy po zdarzeniu.

Brytyjska stacja BBC poinformowała, że Vickrum Digwa spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat. Mężczyzna został skazany na dożywocie, ale sąd przewiduje możliwość wcześniejszego zwolnienia warunkowego.

Dodajmy, że Digwa został również skazany za noszenie noża w miejscu publicznym, a jego matka, 53-letnia Kiran Kaur, została uznana za winną udzielenia pomocy sprawcy po tym, jak próbowała ukryć nóż, którym dokonano zabójstwa.

Vickrum Digwa skazany na dożywocie. W tle śmierć Polaka

Ogłaszając wyrok sędzia William Mousley powiedział zgromadzonym w sądzie koronnym w Southampton, że Digwa sprowadził "hańbę na swoją rodzinę i swoją religię". Ponadto ocenił, że jego działania "wzbudziły napięcia rasowe w Southampton i w całym kraju, co sprawiło, że wielu Sikhów zaczęło obawiać się o swoje bezpieczeństwo".

Prokurator Nicholas Lobbenberg ocenił z kolei, że Digwa miał "obsesję na punkcie broni" i dodał, że przedstawienie policji Henry'ego Nowaka jako "rasistowskiego, pijanego agresora potęguje naturalny smutek i poczucie straty rodziny zmarłego".

- Oskarżony to człowiek z doświadczeniem w posługiwaniu się bronią, który trenował z bronią, spał w pokoju z bronią, a w momencie ataku miał przy sobie broń gotową do użycia - mówił prokurator.

"To nieludzkie i poniżające". Głos zabrał ojciec ofiary

W trakcie rozprawy doszło do słownej sprzeczki między krewnymi oraz przyjaciółmi Nowaka i Digwy. Napięcia pojawiły się w momencie, gdy sprawca został usunięty z ławy oskarżonych.

Podczas posiedzenia głos zabrał też ojciec ofiary Mark Nowak, który podkreślił, że "Henry nie powinien był umrzeć na ulicach Southampton". Ponadto dodał, że było to "nieludzkie i poniżające".

Nowak wyraził też swoje oburzenie faktem, że Digwa "ogóle nie był skuty kajdankami". Ponadto wezwał do przeprowadzenia "pełnego, bezkompromisowego i transparentnego" śledztwa w sprawie sposobu, w jaki policja radziła sobie ze sprawą, dodając, że rodzina "nie powinna musieć walczyć o prawdę".

Wielka Brytania. Vickrum Digwa fałszywie oskarżył Henry'ego Nowaka

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w grudniu 2025 roku. Wówczas 18-letni Henry Nowak, polski student pierwszego roku lokalnego uniwersytetu, wracał pieszo do swojego mieszkania w Southampton w Wielkiej Brytanii. W pewnym momencie spotkał na swojej drodze Vickruma Digwę, który pięciokrotnie pchnął go kirpanem, czyli tradycyjnym nożem o 21-centrymetrowym ostrzu.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji skuli Nowaka i go aresztowali. To ze względu na fakt, że zabójca fałszywie oskarżył go o napaść na tle rasowym. Policja nie udzieliła natychmiast Polakowi pomocy, mimo że ten informował, iż jest ranny. W wyniku tego chwilę później zmarł.

W trakcie rozprawy policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji. Ponadto zachowanie funkcjonariuszy objęto dochodzeniem niezależnego organu nadzorującego działania policji.

Źródło: BBC





