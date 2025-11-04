Zabójstwo Polaka na Wyspach. Oferują nagrodę za pomoc w śledztwie

Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 45-letniego Ernesta Deputata. Ciało Polaka znaleziono w pobliżu rezerwatu przyrody na północ od Southampton. Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. funtów w zamian za informacje mogące doprowadzić do ujęcia sprawcy zbrodni.

W związku z zabójstwem 45-letniego obywatela Polski wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. funtów (ponad 96 tys. złotych) - poinformowało BBC.

Ciało Ernesta Deputata znaleziono 8 października w pobliżu rezerwatu przyrody na północ od Southampton. Według policji na miejscu widoczne były także ślady pożaru.

Wielka Brytania: Zabójstwo 45-letniego Polaka. Wyznaczono nagrodę

Nagrodę zdecydowała się ufundować organizacja charytatywna, działająca niezależnie od brytyjskiej policji - Crimestoppers. Jak podano, pieniądze przeznaczone są dla każdego, kto posiada jakieś informacje i zgłosi się anonimowo.

"Niezależnie od tego, jak nieistotne mogą się one wydawać, można przekazać nam posiadane informacje i zachować 100 proc. anonimowości - gwarantujemy to" - zapewnia organizacja.

BBC podało, że zmarły mężczyzna mieszkał w pobliżu rezerwatu przyrody w okolicy Southampton na północ od jeziora Ornamental Lake.

"Ernest był obywatelem Polski, który żył poza systemem i był znany społeczności bezdomnych w mieście" - przekazała organizacja.

    Śledztwo w sprawie Polaka w Wielkiej Brytanii. Policja z apelem

    O śmierci mężczyzny powiadomiono jego rodzinę, a policja hrabstwa Hampshire i wyspy Wight wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa. W tej chwili nie ustalono żadnych podejrzanych ani motywu.

    "Ta tragedia głęboko dotknęła zarówno bliskich ofiary, jak i całą społeczność" - podała organizacja.

    Funkcjonariusze zwrócili się wcześniej z apelem do wszystkich osób, które w ostatnich miesiącach widziały dym lub ogień w pobliżu rezerwatu przyrody.

    W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono Polaka, policjanci rozwiesili plakaty z kodami QR, odsyłającymi do strony internetowej, za pośrednictwem której można zgłaszać informacje.

    Źródło: BBC

